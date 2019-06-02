Футбол

Клопп выиграл первый трофей с «Ливерпулем»Спорт-Экспресс вчера в 17:04

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов (2:0). Таким образом, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп выиграл первый трофей с этим клубом. В минувшем сезоне немецкий специалист также довел "Ливерпуль" до финала Лиги чемпионов, однако проиграл "Реалу" (1:3).
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