Клопп выиграл первый трофей с «Ливерпулем»Спорт-Экспресс вчера в 17:04

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов (2:0). Таким образом, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп выиграл первый трофей с этим клубом. В минувшем сезоне немецкий специалист также довел "Ливерпуль" до финала Лиги чемпионов, однако проиграл "Реалу" (1:3).

Клопп выиграл первый трофей с «Ливерпулем»

Спорт Times сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Здоровье Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о том, что укус клеща помогает выработать естественный иммунитет к инфекциям.

Шоу-бизнес Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.

Футбол Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.

Политика Китай опубликует Белую книгу о торговых переговорах с США В Белой книге будет рассказано о позиции Пекина в переговорах по торгово-экономическим вопросам.

Единоборства Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа.

Гаджеты Motorola оставит поклонников без настоящего флагманского смартфона Скоро состоится презентация смартфона Moto Z4, который уже случайно оказался в продаже.

Экономика Bloomberg: биткоин признан бесполезным На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.

Общество Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.

Армия и оружие Израиль объяснил ракетный удар по Сирии Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.

Политика У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".

Происшествия В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.

Происшествия Неймара обвинили в изнасиловании Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.

Здоровье Медики назвали три основные причины развития рака легких Британские медики перечислили три основные причины, вызывающие развитие рака легких.

Авто Названы топ-5 самых доступных лифтбеков в России Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

Кино В новой трилогии о Бэтмене появится Робин и Женщина-кошка Какая из версий Робина окажется в фильме, не уточняется. Фанаты комиксов о супергероях точно знают, о чем идет речь.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».