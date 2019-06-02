Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионовBFM.ru вчера в 17:43

A special night in Madrid pic.twitter.com / gDCkKBeZ9V — Football on BT Sport (@ btsportfootball) 1 июня 2019 г. Матч проходил в Мадриде на стадионе "Ванда метрополитано". «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в шестой раз.
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«Ливерпуль» сегодня устроит парад в честь победы в Лиге чемпионов

Спорт-Экспресс05:32

Эмоции игроков «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» сразу после финального свистка в финале Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 18:24

Видео: эмоции игроков «Ливерпуля» после победы в Лиге чемпионов

Чемпионатвчера в 17:45

«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов

Пятый каналвчера в 17:17

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

BFM.ruвчера в 17:43
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Единоборства

Уайлдер высказался о поражении Джошуа

Обновлено в 01:11
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

Обновлено в 04:56
Общество

Мэр Анапы отказался платить за услуги Анастасии Волочковой

Мэр курортного города Юрий Поляков отменил госзакупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено 30 мая в 15:33
Политика

В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник

В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале

Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.
Обновлено в 04:27
Наука

Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей

Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Общество

На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня

Много солнца и мало осадков будет в Москве на грядущей неделе, сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено вчера в 10:29
Космос

Дрон запечатлел на видео полет двух управляемых НЛО

В Интернете был размещен видеоролик, снятый дроном и демонстрирующий полет двух неопознанных летающих объектов, которые пролетели рядом с беспилотником.
Обновлено в 03:08
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89

Обновлено в 03:20
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно

Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.
Обновлено в 01:35
Теннис

Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс

Пресс-конференция австрийского теннисиста Доминика Тима на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» была сорвана из-за американки Серены Уильямс.
Обновлено в 04:29
Общество

Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске подорожает и будет готов к концу 2020

Работы по возведению нового пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска завершатся практически на год позже обозначенного ранее срока — вместо рубежа нынешнего и следующего годов новый аэровокзал введут в эксплуатацию ближе к осени или даже в конце 2020-го.
Обновлено в 04:04
Здоровье

Сколько нужно отдыхать для нормальной жизни, выяснили ученые

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, сколько отдыха нужно человеку, чтобы прожить нормальную, долгую жизнь и не умереть, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:42
Политика

Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию»

В эфире «4 канала» директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил создать в России «оккупационную администрацию» по примеру послевоенной Германии.
Обновлено в 04:02
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:00
Политика

Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17

Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника

"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Происшествия

В Венеции круизный лайнер столкнулся c туристическим теплоходом

Пять человек пострадали при столкновении круизного лайнера и туристического теплохода в венецианском канале Джудекка, сообщает информагентство AGI.
Обновлено в 05:06
Политика

Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
Обновлено в 02:43
Политика

Савченко заявила, что Порошенко «наработал» на трибунал

Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:39
Игры

Minecraft: Story Mode полностью уберут из цифровых магазинов — лучше загрузить эпизоды

Создатели Minecraft из Mojang в блоге компании сообщили, что 25 июня оба сезона Minecraft: Story Mode изымут из цифровых магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол

Морено почтил память погибшего Рейеса, надев майку с его изображением после финала ЛЧ

Морено появился на поле в майке с изображением Рейеса. На майке была надпись: «Я люблю тебя, брат». Рейес погиб 1 июня — в день финала ЛЧ.
Обновлено в 04:30
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