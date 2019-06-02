Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионовBFM.ru вчера в 17:43
A special night in Madrid pic.twitter.com / gDCkKBeZ9V — Football on BT Sport (@ btsportfootball) 1 июня 2019 г. Матч проходил в Мадриде на стадионе "Ванда метрополитано". «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов в шестой раз.
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