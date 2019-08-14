"Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА и в четвертый раз в своей истории стал обладателем трофея.

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

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