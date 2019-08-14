Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФАРИА Новости 17:46

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, сегодня
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
"Ливерпуль" в серии пенальти обыграл "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА и в четвертый раз в своей истории стал обладателем трофея.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Как «Ливерпуль» дожал «Челси» - 3:2: все голы матча за Суперкубок УЕФА. ВИДЕО

Sport.ru17:59

Онлайн трансляция матча «Ливерпуль» - «Челси»

Все про Спорт рувчера в 21:19

«Ливерпуль» сравнялся с «Реалом» по количеству побед в матчах за Суперкубок Европы

Матч ТВ18:53

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА

Газета.Ru17:50

«Ливерпуль» – «Челси», 14 августа 2019, обзор игры за Суперкубок УЕФА

Чемпионат17:51

У Клоппа трофей, у Лэмпарда — новая звезда и будущее

Спорт-Экспресс18:05

Жиру забил за «Челси» 12-й гол в 16 играх в еврокубках, в английских турнирах – 7 в 49

Sports.ru15:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:57, Ашберн
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Обновлено в 16:07
Происшествия

На Васильевском острове в Петербурге загорелся бизнес-центр

Кровля четырехэтажного бизнес-центра на Васильевском острове в Cанкт-Петербурге частично обрушилась при пожаре.
Обновлено в 11:30
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Политика

Рабинович и Геращенко сцепились в Раде из-за русского языка

Новоизбранные украинские парламентарии сцепились из-за русского языка.
Обновлено в 07:04
Политика

Аксенов назвал Запад виновником водной блокады Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что именно Запад принял решение о водной блокаде полуострова, а не власти Украины.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Филадельфии произошла стрельба

Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС

На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Авто

В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию автомобилей старше предельного возраста.
Обновлено в 15:14
Авто

В Сети появились фото GT-версии кроссовера Skoda Kamiq

Предсерийный автомобиль заметили всего через два месяца после дебюта концепта Китайским фотошпионам удалось заснять предсерийный кроссовер Skoda Kamiq в «заряженой» версии GT.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

В Североатлантическом альянсе прокомментировали маневр российского истребителя при приближении самолета НАТО в небе над Балтикой.
Обновлено в 12:10
Авто

Kia распространила первые фотографии нового Kia Mohave

Пока компания Kia распространила первые фотографии экстерьера нового Kia Mohave.
Обновлено в 07:26
Наука

Разработана технология выбора пола при искусственном оплодотворении

Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
Обновлено вчера в 20:22
Гаджеты

В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro

Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.
Обновлено в 03:15
Футбол

Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 17:18
Общество

Туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео в Кузбассе

В Кузбассе суд оштрафовал американскую блогершу Алину Симоне на 2 тыс. руб. за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.
Обновлено в 14:41
Хоккей

Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Меркель: для размещения войск США в Германии есть и места, и причины

Ангела Меркель же напомнила о том, что о размещении военных США и Германия договорились еще во время президентства Барака Обамы.
Обновлено в 11:04
Экономика

Американские фондовые индексы упали на 2–3% на опасениях рецессии

Снижение экспорта привело к падению ВВП Германии во втором квартале на 0,1%, а динамика промышленного производства в Китае в июле оказалась худшей за последние 17 лет: рост составил лишь 4,8%. Значительное влияние на это оказала торговая война между Китаем и США.
Обновлено в 13:50
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено в 08:58
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Политика

Песков оценил общение Путина и Зеленского

Обновлено вчера в 07:36
Энергетика

В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа

Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Кино

Кейт Бланшетт заявила о намерении завершить актерскую карьеру

Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах, за роли в картинах "Авиатор" (2004) и "Жасмин" (2013) она удостоилась премий "Оскар".
Обновлено в 12:08
Авто

Самая дешевая модель Hyundai вышла на глобальный рынок

Южнокорейская компания Hyundai начала поставки самого дешевого малогабаритного пятидверного хэтчбека под названием Santro на латиноамериканский рынок.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына

В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено в 17:40
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Экс-жених Пэрис Хилтон сделал тату с гориллой в ее честь

На днях парень вывел с руки тату с ее именем, забив на этом же месте гориллу.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Эмилиано Сала был отравлен угарным газом

Возможно, что и пилот тоже был отравлен окисью углерода. В тканях Эмилиано Салы была обнаружена смесь угарного газа с гемоглобином.
Обновлено в 11:43
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное