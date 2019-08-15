Футбол

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФАГазета.Ru 17:50

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, сегодня
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
"Ливерпуль" победил "Челси" в матче Суперкубка УЕФА. Встреча в Стамбуле на "Водафон Арене" в основное время завершилась вничью - 1:1. Отличились Оливье Жиру и Садио Мане. В дополнительное время команды также забили по одному мячу: голы на счету Мане и Жоржиньо.
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