Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»Газета.Ru 17:27

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов и завоевал свой шестой кубок самого престижного клубного турнира в Европе.
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