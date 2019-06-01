«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»Газета.Ru 17:27

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов и завоевал свой шестой кубок самого престижного клубного турнира в Европе.

Спорт день за днем

Общество Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун написала в субботу в Facebook о планах украинских властей отдать всех сирот в для воспитания в семьи.

Кино Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен» Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.

Общество СП: в России пенсионеры могут тратить в день не более 200 рублей За среднюю пенсию контролирующий орган учел 14 тысяч рублей в месяц. При подсчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Общество Скончался французский философ Мишель Серр Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Наука Энергетические напитки с кофеином признали опасными У энергетических напитков с содержанием кофеина обнаружили опасное свойство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на MedExpress.

Общество Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.

Политика ЕР приостановит членство экс-главы Ивановской области На сайте партии отмечается, что членство Конькова в ЕР решено приостановить из-за заведения уголовного дела, согласно уставу, до прекращения разбирательств.

Происшествия Ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области Один человек погиб, еще шесть получили травмы в дорожной аварии в городе Навашино Нижегородской области в субботу вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

Авто Концепт-кар Renault For Russia оснастят камином Довольно просторный салон Renault For Russia больше напоминает миниатюрный современный офис, чем интерьер автомобиля.

Футбол Московское «Динамо» подписало Кадири Кадири выступает за тульский "Арсенал" с лета 2018 года на правах аренды.

Шоу-бизнес Экс-супруга Башарова с сыном покинула Россию Бывшая жена актёра и телеведущего Марата Башарова Елизавета купила билеты в Доминикану для себя и сына.

Культура «Балладу о Высоцком» привез в Железноводск Дмитрий Певцов Уже завтра Дмитрий Певцов в числе других «звездных» участников кинофорума пройдет по красной дорожке закрытия фестиваля «Герой и Время».

Технологии Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.

Политика У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".