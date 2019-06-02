Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»РИА Новости 17:00

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
"Ливерпуль" нанес поражение лондонскому "Тоттенхэму" и впервые с 2005 года выиграл футбольную Лигу чемпионов. Финальный матч двух английских клубов, прошедший в субботу на мадридском стадионе "Метрополитано", завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0.
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