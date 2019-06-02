«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»РИА Новости 17:00

"Ливерпуль" нанес поражение лондонскому "Тоттенхэму" и впервые с 2005 года выиграл футбольную Лигу чемпионов. Финальный матч двух английских клубов, прошедший в субботу на мадридском стадионе "Метрополитано", завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0.

Спорт день за днем

Происшествия Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.

Политика Савченко заявила, что Украина вновь «проиграла бой» за Донбасс По словам депутата Рады, решение России о выдачи паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стало «проигранным боем» Украины.

Общество Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.

Происшествия В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.

Экономика Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей В общей сложности под арест попало имущество стоимостью 282 млрд руб. Промсвязьбанк подал иск к компании экс-владельцев на 3 млрд рублей Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров в 2018 году.

Наука Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Происшествия Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.

Политика Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.

Политика Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации» Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Происшествия Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.

Экономика Bloomberg: биткоин признан бесполезным На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.

Спорт Алиссон отмечал победу с женой по фейстайму. Она пропустила финал из-за скорых родов Алиссон Беккер отстоял на ноль в финале, поднял над головой кубок, получил медаль и удобно расположился на газоне «Ванда Метрополитано» – чтобы позвонить семье.

Футбол На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".

Авто В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей Правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других колёсных транспортных средств вступают в силу в России с 1 июня.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность «Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.

Футбол ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.

Футбол Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет В возрасте 35 лет трагически скончался бывший футболист лондонского "Арсенала", мадридского "Реала", "Атлетико" и "Севильи" - Хосе Антонио Рейес.

Происшествия СМИ сообщили о двух взрывах на востоке Ливии Два начиненных взрывчаткой автомобиля взорвались возле штаба Ливийской национальной армии (ЛНА) в городе Дерн на востоке страны.

Общество Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.

Армия и оружие ПВО Сирии сбили ракеты противника к югу от Дамаска Сирийские силы противовоздушной обороны поразили воздушные цели противника в южных окраинах Дамаска.

Авто Названы 5 проблем подержанного Mitsubishi Pajero четвертого поколения Следующей проблемой подержанного авто является «закисание» и «гниение» такого элемента подвески, как тяга, неисправности которой приводят к подъему «передка» машины, что в свою очередь слепит других участников движения.

Экономика В Австралии на 3% увеличат МРОТ В Австралии с 1 июля минимальный размер оплаты труда увеличится на 3%. Об этом сообщает австралийский новостной портал News.