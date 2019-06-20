Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»РИА Новости вчера в 17:00

Тоттенхэм — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Финал, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
2′
Мохамед Салах
58′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
62′
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
Харри Уинкс
Лукас Моура
66′
Мусса Сиссоко
Эрик Дайер
74′
Деле Алли
Фернандо Льоренте
81′
87′
Дивок Ориги
90′
Садио Мане
Джо Гомес
"Ливерпуль" нанес поражение лондонскому "Тоттенхэму" и впервые с 2005 года выиграл футбольную Лигу чемпионов. Финальный матч двух английских клубов, прошедший в субботу на мадридском стадионе "Метрополитано", завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Я не плачу, я не плачу, я просто смотрю фото «Ливерпуля»

Sports.ruвчера в 18:58

«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов

Пятый каналвчера в 17:17

«Ливерпуль» - победитель Лиги чемпионов!

Soccer.ruвчера в 17:26

Впервые в финале ЛЧ не было показано ни одной карточки

Матч ТВвчера в 18:39

Долгожданный триумф Клоппа. «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм» и выиграл Лигу чемпионов

ТАССвчера в 20:42

«Обычно спустя 20 минут после матча я пьян. На этот раз пил только воду». Клопп и остальные – о победе «Ливерпуля»

Спорт-Экспрессвчера в 19:22

Скорострельный Салах, надежный Алисон и эффективный Ориги. Главные цифры финала Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 21:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:07, Ашберн

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и в шестой раз выиграл Лигу чемпионов

КП - Беларусьвчера в 17:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:07, Ашберн
Происшествия

В Кабуле взорвалась бомба, прикрепленная к автобусу

Сообщается, что взорвалась бомба, прикрепленная к автобусу.
Обновлено вчера в 23:51
Космос

Астрономы нашли экзопланету там, где их быть не может

Астрономы из Европы обнаружили экзопланету NGTS-4b в области, где планет подобного толка быть не может.
Обновлено 30 мая в 07:03
Политика

В Украине сменили правила написания русских фамилий

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено 31 мая в 23:17
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия

В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик

В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
Обновлено вчера в 09:53
Единоборства

Боксер-тяжеловес Энди Руиз отобрал у Энтони Джошуа все его титулы

В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" завершился вечер профессионального бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок британского тяжеловеса Энтони Джошуа против мексиканца Энди Руиза.
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Если «конь» есть, почему его от народа скрывают?

Посылаем запрос в комитет госимущества г. Кемерова.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

В России официально отменили национальный роуминг

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал победой отмену внутрироссийского роуминга.
Обновлено вчера в 08:48
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено вчера в 10:30
Политика

Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Власти сообщили о последствиях взрывов на заводе в Дзержинске

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Направлявшихся на Шиес футбольных фанатов сняла с поезда полиция

Обновлено вчера в 15:44
Экономика

В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии

При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено 31 мая в 04:31
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020 в Токио

Россия может столкнуться с возможным отстранением от Олимпийских игр 2020 года в Токио на фоне нового допингового скандала.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

На опубликованном местными СМИ видео один из заключенных предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами от криминальных авторитетов.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона

После выступления, посмотреть которое пришли ее муж Тарзан, Стас Михайлов с семьей, вдова Иосифа Кобзона Нелли и другие, был организован праздничный ужин.
Обновлено вчера в 10:21
Политика

В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором

Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

В ВМСУ сообщили о завершении испытаний переданных катеров класса Island

Обновлено вчера в 12:36
Культура

Объявлена дата следующего конкурса скрипачей имени Янкелевича

Пятый Международный конкурс юных скрипачей имени Юрия Янкелевича состоится в Омске в мае 2020 года.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

«Вы понимаете, когда Абрамова стала победителем шоу "Голос", она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток"», — сказал Вавилов.
Обновлено вчера в 11:53
Технологии

Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками

На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Наука

Иммунная клетка-гибрид может провоцировать диабет

Группа ученых из США доказала, что мистический лимфоцит, который также называют двойным экспрессором или DE-клеткой, представляет собой гибрид двух важных участников иммунной системы – В и Т лимфоцитов.
Обновлено 31 мая в 09:16
Происшествия

Бразильского футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено вчера в 02:37
Шоу-бизнес

Стоцкая заявила, что до сих пор влюблена в Киркорова

Стоцкая призналась, что была сильно влюблена в артиста, но очень уважала Аллу Пугачеву, которая в тот момент была его женой.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

ВМС США прояснили историю с сокрытием от Трампа эсминца John McCain

Трамп выступал 28 мая на базе Йокосука в Японии перед американскими моряками на универсальном десантном корабле Wasp, рядом был пришвартован эсминец John S. McCain.
Обновлено вчера в 22:45
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное