Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионовHotGeo 02:46
1 июня в финале сезона 2018/2019 за право поднять Кубок чемпионов сражались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». И, к сожалению многих, чуда не произошло именно «Ливерпуль» выиграл это противостояние со счетом 2:0 и стал лучшим европейским клубом минувшего сезона.
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Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Футбол
«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Мэр Анапы отказался платить за услуги Анастасии Волочковой
Мэр курортного города Юрий Поляков отменил госзакупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено 30 мая в 15:33
Происшествия
Последствия взрывов в Дзержинске затронули 70 детских садов и 31 школу
В результате взрывов на заводе в Дзержинске пострадали здания 70 детских садов и 31 школы.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Происшествия
После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов
По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Общество
Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги о событиях в Солсбери.
Обновлено вчера в 22:01
Единоборства
Уайлдер высказался о поражении Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Югре подросток сжег венки у Вечного огня
Обновлено в 03:13
Здоровье
Сколько нужно отдыхать для нормальной жизни, выяснили ученые
Ученые из Университета штата Огайо выяснили, сколько отдыха нужно человеку, чтобы прожить нормальную, долгую жизнь и не умереть, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:42
Политика
МИД Украины просит «давить» на РФ по решению трибунала ООН по морякам
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге потребовал от РФ освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала лицо дочери
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо девятимесячной дочки Марии.
Обновлено в 05:02
Политика
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник
В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале
Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
В Украине сменили правила написания русских фамилий
В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено 31 мая в 23:17
Общество
На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня
Много солнца и мало осадков будет в Москве на грядущей неделе, сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Общество
В Финляндии вступил в силу запрет на продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Технологии
Valve заблокировала 18 млн аккаунтов в Steam — их создали с помощью генератора учетных записей
Valve заблокировала более 18 млн учетных записей Steam, которые пользователь создали с помощью сервиса Steam Account Generator (он генерирует аккаунты в Steam без привязки к электронной почте).
Обновлено в 03:43
Космос
Дрон запечатлел на видео полет двух управляемых НЛО
В Интернете был размещен видеоролик, снятый дроном и демонстрирующий полет двух неопознанных летающих объектов, которые пролетели рядом с беспилотником.
Обновлено в 03:08
Политика
Савченко заявила, что Порошенко «наработал» на трибунал
Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:39
Общество
В России официально отменили национальный роуминг
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал победой отмену внутрироссийского роуминга.
Обновлено вчера в 08:48
Происшествия
Миссия ООН: полиция Косова применила силу чрезмерно и неоправданно
Косовский спецназ во время вторжения на север сербского края 28 мая применил силу чрезмерно и неоправданно.
Обновлено в 01:35
Политика
Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа
В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.
Обновлено в 04:09
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40
Теннис
Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс
Пресс-конференция австрийского теннисиста Доминика Тима на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» была сорвана из-за американки Серены Уильямс.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В подвале павильона на ВДНХ произошел пожар
Обновлено в 05:24
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено 31 мая в 08:18