Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионовHotGeo 02:46
1 июня в финале сезона 2018/2019 за право поднять Кубок чемпионов сражались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». И, к сожалению многих, чуда не произошло именно «Ливерпуль» выиграл это противостояние со счетом 2:0 и стал лучшим европейским клубом минувшего сезона.
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