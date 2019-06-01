«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионовMetaratings вчера в 16:56

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на арене «Ванда Метрополитано». Счёт на второй минуте открыл Мохамед Салах, который реализовал пенальти.

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