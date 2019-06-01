Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионовMetaratings вчера в 16:56
«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на арене «Ванда Метрополитано». Счёт на второй минуте открыл Мохамед Салах, который реализовал пенальти.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кейн - в стартовом составе «Тоттенхэма» на финальный матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Спорт-Экспрессвчера в 13:48
Финал Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция
Sport24.ruвчера в 14:49
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Армия и оружие
Двое мирных жителей ранены в Донбассе из-за обстрелов со стороны ВСУ
Обновлено вчера в 16:16
Единоборства
Редкач нокаутировал экс-чемпиона мира Александера
Украинский боксер Иван Редкач встречался с экс-чемпионом мира американцем Девоном Александером. Встреча завершилась победой украинца.
Обновлено в 00:47
Футбол
Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес
Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Владимира Познера внесли в базу «Миротворец»
Украинский сайт «Миротворец» включил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 2 мая.
Обновлено в 04:48
Игры
Minecraft: Story Mode полностью уберут из цифровых магазинов — лучше загрузить эпизоды
Создатели Minecraft из Mojang в блоге компании сообщили, что 25 июня оба сезона Minecraft: Story Mode изымут из цифровых магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Футбол
«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА
Обновлено вчера в 17:22
Гаджеты
Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие
В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35
В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
Три человека пострадали при хлопке газа в доме в Муроме
Обновлено в 04:58
Происшествия
Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале
Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Обновлено вчера в 03:01
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Гаджеты
Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США
Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Политика
Власти Косово потребовали расследования в ООН против россиянина
Пацолли заявил, что потребует от дипмиссии в США, чтобы, как только возникнет дискуссия о регионе в ООН, был рассмотрен вопрос Краснощекова, как дело, которое противоречит усилиям по обеспечению мира и порядка в стране.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено вчера в 10:29
Музыка
Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
Наука
Обнаружена связь между варикозным расширением вен и уровнем интеллекта
Учёные из Института цитологии и генетики СО РАН и Новосибирского государственного университета провели исследование генетических причин варикоза и обнаружили, что предрасположенность к варикозному расширению вен связана с уровнем интеллекта человека.
Обновлено вчера в 08:56
Здоровье
Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром
Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры.
Обновлено вчера в 12:50
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Авто
В Шэньчжэне показали бюджетную версию Volkswagen Teramont X
Старт продаж модели состоялся 28 мая, но сейчас у дилеров имеются только топовые комплектации Teramont X. На открывшемся вчера автосалоне была показана самая "бюджетная" модификация кросс-купе, которая обойдется покупателям в 316 900 юаней (3 млн. рублей).
Обновлено в 00:56
Происшествия
В подвале павильона на ВДНХ произошел пожар
Обновлено в 05:24
Политика
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 16:19
Кино
Серебренников собирается начать съемки нового фильма зимой
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17