Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионовMetaratings вчера в 16:56

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на арене «Ванда Метрополитано». Счёт на второй минуте открыл Мохамед Салах, который реализовал пенальти.
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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль» — 0:2, 1 июня 2019 года, финал Лиги чемпионов

Чемпионат05:00

Харри Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов

Все про Спорт ру31 мая в 13:10

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Матч ТВвчера в 14:10

Кейн - в стартовом составе «Тоттенхэма» на финальный матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Спорт-Экспрессвчера в 13:48

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Кейн сыграет впервые с 9 апреля, Фирмино – с 1 мая

Sports.ruвчера в 14:08

Финал Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция

Sport24.ruвчера в 14:49

«Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 14:22
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Двое мирных жителей ранены в Донбассе из-за обстрелов со стороны ВСУ

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Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес

Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
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Создатели Minecraft из Mojang в блоге компании сообщили, что 25 июня оба сезона Minecraft: Story Mode изымут из цифровых магазинов.
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Армия и оружие

В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35

В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
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Московская канатная дорога закроется на техобслуживание с 3 по 7 июня

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Происшествия

Три человека пострадали при хлопке газа в доме в Муроме

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Ураган обрушил крышу сцены на украинском рок-фестивале

Рок-фестиваль Kozak Fest, который проходил в Днепропетровской области Украины, пришлось отменить из-за урагана.
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Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено вчера в 15:44
Гаджеты

Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США

Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
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Власти Косово потребовали расследования в ООН против россиянина

Пацолли заявил, что потребует от дипмиссии в США, чтобы, как только возникнет дискуссия о регионе в ООН, был рассмотрен вопрос Краснощекова, как дело, которое противоречит усилиям по обеспечению мира и порядка в стране.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

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Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
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Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги

Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
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Обнаружена связь между варикозным расширением вен и уровнем интеллекта

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Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

Израиль показал видео ракетного удара по Сирии

Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Общество

Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи

Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры.
Обновлено вчера в 12:50
Спорт

Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
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Происшествия

Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

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Авто

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Старт продаж модели состоялся 28 мая, но сейчас у дилеров имеются только топовые комплектации Teramont X. На открывшемся вчера автосалоне была показана самая "бюджетная" модификация кросс-купе, которая обойдется покупателям в 316 900 юаней (3 млн. рублей).
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В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе

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Кино

Серебренников собирается начать съемки нового фильма зимой

Обновлено вчера в 23:49
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Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
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