Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионовMetaratings 16:56

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на арене «Ванда Метрополитано». Счёт на второй минуте открыл Мохамед Салах, который реализовал пенальти.
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С первых минут в составе
 «шпор» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» выйдут Уго Льорис, Киран Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Мусса Сиссоко, Гарри Уинкс, Кристиан Эриксен, Деле Алли, Сон Хын Мин и Харри Кейн.
RT на русском14:03

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«Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов

Газета.Ru14:22

Харри Кейн может сыграть в финале Лиги чемпионов

Все про Спорт рувчера в 13:10

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Матч ТВ14:10

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Кейн и Фирмино сыграют с первых минут в финале Лиги чемпионов

Sport24.ru13:54

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Кейн, Салах, Мане, Фирмино — в стартовых составах

Чемпионат13:54

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Кейн сыграет впервые с 9 апреля, Фирмино – с 1 мая

Sports.ru14:08

«Обычно спустя 20 минут после матча я пьян. На этот раз пил только воду». Клопп и остальные – о победе «Ливерпуля»

Спорт-Экспресс19:22
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Кино

Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма

Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.
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Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

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Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
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Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании

Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:36
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Мать убитого журналиста Бузины попросила Зеленского о личном приеме

Обновлено в 13:27
Политика

В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем

1 апреля с правительственным самолетом Германии произошел очередной инцидент, на этот раз он коснулся министра иностраных дел Хайко Мааса.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность

Как информирует ТАСС, Алсу рассказала, что её дочь самостоятельно приняла решение о передаче денег фонду.
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Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности

Обновлено в 10:46
Наука

Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения

В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Наука

Дно океанов может перерабатываться в алмазы

Обновлено вчера в 12:05
Футбол

Болельщица в купальнике выбежала на поле во время финала ЛЧ

Во время финального матча Лиги чемпионов между английскими клубами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» в Мадриде выбежала болельщица.
Обновлено в 16:23
Общество

Умер французский философ Мишель Серр

Французский философ, писатель и социолог Мишель Серр умер на 89-м году жизни, сообщает агентство France Presse.
Обновлено в 17:27
Политика

Украина требует давить на Россию по решению трибунала ООН по морякам

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-партнерам с требованием давить на Россию для выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено вчера в 15:55
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Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Политика

Медведев: Украина при желании может реанимировать отношения с Россией

Глава российского правительства Дмитрий Медведев считает, что украинские власти, если захотят, способны реанимировать отношения с нашей страной.
Обновлено в 09:12
Здоровье

Неправильная сторона проведения операции является причиной неудачи – учёные

Проанализировав тысячи случаев летального исхода во время проведения операции, учёные заявили, что неправильная сторона тела пациента является причиной неудачи.
Обновлено в 13:47
Наука

Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров

Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено вчера в 16:31
Футбол

Почеттино после поражения в ЛЧ: «Ливерпуль» провел потрясающий сезон

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после поражения от "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов поздравил соперника с победой и заявил, что мерсисайдцы провели потрясающий сезон.
Обновлено в 18:48
Происшествия

Английского фаната арестовали за мастурбацию в центре Мадрида

Британского болельщика задержали за мастурбацию в центре Мадрида, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев опубликовал смешное архивное видео с маленьким сыном

Сергей Лазарев в Международный день защиты детей решил сделать подарок поклонникам и опубликовал архивное видео с сыном Никитой.
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Гаджеты

Телевизоры Xiaomi вновь подешевели: в Китае за 10 минут продано ТВ Xiaomi на 15 миллионов долларов

Всего за 10 минут компания продала телевизоров на 15 миллионов долларов. Всему виной объявленные на время фестиваля скидки.
Обновлено в 10:40
Футбол

Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду

Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.
Обновлено в 05:55
Общество

Племянница Скрипаля опубликовала первую главу книги об отравлении дяди

Обновлено в 20:15
Армия и оружие

В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Луганской народной республики сообщила, что жительница посёлка Донецкий получила ранение в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Обновлено в 16:00
Здоровье

Медики назвали три основные причины развития рака легких

Британские медики перечислили три основные причины, вызывающие развитие рака легких.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Задержана оставившая детей в хостеле в Подмосковье женщина

Полицейские задержали женщину, бросившую двоих детей в хостеле в Котельниках.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Одноэтажное здание горит в центре Москвы

Обновлено в 20:05
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