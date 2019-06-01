Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионовMetaratings 16:56
«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на арене «Ванда Метрополитано». Счёт на второй минуте открыл Мохамед Салах, который реализовал пенальти.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
С первых минут в составе «шпор» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» выйдут Уго Льорис, Киран Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Мусса Сиссоко, Гарри Уинкс, Кристиан Эриксен, Деле Алли, Сон Хын Мин и Харри Кейн.RT на русском14:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Происшествия
Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор
Обстановку проверяли представители общественно-наблюдательной комиссии.
Обновлено 30 мая в 12:33
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Происшествия
На месте взрывов в Дзержинске завершена аварийно-спасательная операция
Аварийно-спасательная операция на месте взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске завершена.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка
В подмосковных Люберцах задержана 30-летняя женщина, которая бросила двоих детей в хостеле.
Обновлено в 13:54
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Футбол
Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионов
Обновлено в 15:25
Футбол
«Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА в Стамбуле 14 августа
Матч за 44-й Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа на "Водафон-Арене" в Стамбуле.
Обновлено в 17:12
Политика
Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии
Обновлено в 11:48
Футбол
Месси назвал ЧМ-2018 в России нетипичным во многих аспектах
Обновлено в 04:45
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки
Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов
Обновлено в 14:44
Авто
Советская «легковушка» весом 28 тонн и мотором от Т-34, которая с легкостью перевозила авиалайнеры
Обновлено в 07:00
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета
Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Музыка
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Единоборства
Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Культура
«Балладу о Высоцком» привез в Железноводск Дмитрий Певцов
Уже завтра Дмитрий Певцов в числе других «звездных» участников кинофорума пройдет по красной дорожке закрытия фестиваля «Герой и Время».
Обновлено в 16:21
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Экономика
Чем могут обернуться для мирового рынка новые пошлины США
Эксперты отмечают, что причина негативной динамики фондовых рынков связана с решением США ввести с 10 июня импортные пошлины на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 12:18
Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено 30 мая в 08:57
Происшествия
Жительница Колпина обвинила полицию в пытках сына-подростка
Жительница Колпина Олеся Коваль рассказала «Новой газете», что полицейские избили и пытали ее 17-летнего сына Вадима, которого увезли в полицию по подозрению в магазинной краже.
Обновлено в 12:41
Политика
Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы
Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области
Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 09:16
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей
Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04