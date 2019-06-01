Футбол

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионовMetaratings 16:56

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на арене «Ванда Метрополитано». Счёт на второй минуте открыл Мохамед Салах, который реализовал пенальти.
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С первых минут в составе
 «шпор» на поле стадиона «Ванда Метрополитано» выйдут Уго Льорис, Киран Триппьер, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Мусса Сиссоко, Гарри Уинкс, Кристиан Эриксен, Деле Алли, Сон Хын Мин и Харри Кейн.
RT на русском14:03

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«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Матч ТВ14:10

Клопп обещал – Клопп сделал. «Ливерпуль» – лучшая команда Европы

Спорт-Экспресс18:00

«Ливерпуль» объявил стартовый состав на финал Лиги чемпионов

Газета.Ru14:22

Ван Дейк: «Работать с Клоппом — огромное удовольствие, он фантастический тренер и человек»

Sport24.ru18:51

Названы составы команд на финал Лиги чемпионов

Коммерсантъ14:09

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Кейн, Салах, Мане, Фирмино — в стартовых составах

Чемпионат13:54

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Кейн сыграет впервые с 9 апреля, Фирмино – с 1 мая

Sports.ru14:08
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
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Общественники проверили оренбургский Следственный изолятор

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Футбол

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На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
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Аварийно-спасательная операция на месте взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске завершена.
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Происшествия

Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка

В подмосковных Люберцах задержана 30-летняя женщина, которая бросила двоих детей в хостеле.
Обновлено в 13:54
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Футбол

Салах забил со спорного пенальти в финале Лиги чемпионов

Обновлено в 15:25
Футбол

«Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА в Стамбуле 14 августа

Матч за 44-й Суперкубок УЕФА пройдет 14 августа на "Водафон-Арене" в Стамбуле.
Обновлено в 17:12
Политика

Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии

Обновлено в 11:48
Футбол

Месси назвал ЧМ-2018 в России нетипичным во многих аспектах

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Происшествия

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Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Политика

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Обновлено в 04:15
Футбол

Клопп: обычно я немного пьян после игры, но сейчас я пью только воду

Обновлено в 18:00
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Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки

Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".
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Происшествия

Прокуратура проверит орловскую колонию с пирующими заключенными

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Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

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Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

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Авто

Советская «легковушка» весом 28 тонн и мотором от Т-34, которая с легкостью перевозила авиалайнеры

Обновлено в 07:00
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета

Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
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Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву

В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
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Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
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Уже завтра Дмитрий Певцов в числе других «звездных» участников кинофорума пройдет по красной дорожке закрытия фестиваля «Герой и Время».
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Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Экономика

Чем могут обернуться для мирового рынка новые пошлины США

Эксперты отмечают, что причина негативной динамики фондовых рынков связана с решением США ввести с 10 июня импортные пошлины на все товары из Мексики.
Обновлено вчера в 12:18
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено 30 мая в 08:57
Происшествия

Жительница Колпина обвинила полицию в пытках сына-подростка

Жительница Колпина Олеся Коваль рассказала «Новой газете», что полицейские избили и пытали ее 17-летнего сына Вадима, которого увезли в полицию по подозрению в магазинной краже.
Обновлено в 12:41
Политика

Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы

Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено вчера в 21:45
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СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области

Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.
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Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей

Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
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