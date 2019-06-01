«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионовMetaratings 16:56

с чего всё началось

«Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на арене «Ванда Метрополитано». Счёт на второй минуте открыл Мохамед Салах, который реализовал пенальти.

Футбол На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".

Происшествия Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка В подмосковных Люберцах задержана 30-летняя женщина, которая бросила двоих детей в хостеле.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Шоу-бизнес Жена хоккеиста Макарова Кудрявцева опубликовала фото дочки Супруга российского хоккеиста Игоря Макарова телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала фотографии новорожденной дочки, передает "Советский спорт".

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.

Музыка Группа «Фабрика» ищет новую солистку Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.

Единоборства Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Культура «Балладу о Высоцком» привез в Железноводск Дмитрий Певцов Уже завтра Дмитрий Певцов в числе других «звездных» участников кинофорума пройдет по красной дорожке закрытия фестиваля «Герой и Время».

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Экономика Чем могут обернуться для мирового рынка новые пошлины США Эксперты отмечают, что причина негативной динамики фондовых рынков связана с решением США ввести с 10 июня импортные пошлины на все товары из Мексики.

Авто В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.

Общество Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.

Происшествия Жительница Колпина обвинила полицию в пытках сына-подростка Жительница Колпина Олеся Коваль рассказала «Новой газете», что полицейские избили и пытали ее 17-летнего сына Вадима, которого увезли в полицию по подозрению в магазинной краже.

Политика Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы Американский лидер Дональд Трамп постановил с 5 июня исключить Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.

Происшествия СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.