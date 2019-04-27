Футбол
Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»Soccer.ru 20:48
Клопп доказал это, придя в "Ливерпуль" и изменив систему. Надеюсь, он выиграет АПЛ в этом сезоне. Мы понимали, что "Ливерпуль" может наказать нас за такую игру, но я горжусь тем, как мы создавали свои моменты.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
Футбол
Почеттино: «Быть может, Кейн успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов»
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино оценил шансы нападающего команды Харри Кейна сыграть в финале Лиги чемпионов, если "шпоры" пройдут "Аякс".
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Американский профессор рассказал о скором конце «эры США»
Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.
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Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
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Обновлено в 07:29
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Тела по меньшей мере 15 человек нашли в одном из домов на востоке Шри-Ланки. Как сообщает агенство Reuters, ранее там произошла перестрелка.
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В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента украинского государства Петра Порошенко.
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Происшествия
Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован
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На Ленинском проспекте перевернулся автомобиль
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