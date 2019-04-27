Футбол

Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»Soccer.ru 20:48

Клопп доказал это, придя в "Ливерпуль" и изменив систему. Надеюсь, он выиграет АПЛ в этом сезоне. Мы понимали, что "Ливерпуль" может наказать нас за такую игру, но я горжусь тем, как мы создавали свои моменты.
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«Ливерпуль» выиграл 10 матчей подряд впервые с 2006 года

Sport24.ru21:55

Тренер «Хаддерсфилда»: «Надеюсь, Клопп выиграет АПЛ в этом сезоне»

Soccer.ru20:48

«Ливерпуль» выиграл 10 матчей подряд впервые за 13 лет

Sports.ru21:17

Клопп: мы уже сконцентрированы на следующей игре

Газета.Ru18:15

Юрген Клопп: Теперь мы полностью сосредоточены на встрече с «Барселоной»

Советский спорт18:04

Юрген Клопп: «Мы проявили терпение и смогли забить замечательные голы „Хаддерсфилду“»

Матч ТВ18:45

Тренер «Хаддерсфилда»: надеюсь, Клопп выиграет Премьер-лигу с «Ливерпулем»

Чемпионат17:52
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Футбол

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Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.
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Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
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Шоу-бизнес

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Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
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Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после встречи с Путиным

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Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
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Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
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Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек погибли при перестрелке

Тела по меньшей мере 15 человек нашли в одном из домов на востоке Шри-Ланки. Как сообщает агенство Reuters, ранее там произошла перестрелка.
Обновлено в 23:05
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Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
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Путин впервые прокомментировал итоги выборов президента Украины

Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги выборов на Украине, назвав их полным провалом политики действующего президента украинского государства Петра Порошенко.
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В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
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Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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На Ленинском проспекте перевернулся автомобиль

В Кировском районе Петербурга перевернулся автомобиль Daewoo Nexia. Авария произошла около полуночи возле дома №128 по Ленинскому проспекту.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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