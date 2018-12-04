Футбол

«Ливерпуль» выдал лучший старт сезона за всю свою историю
Sports.ru
01:55

Бернли — Ливерпуль
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Терф Мур»
23′
Джо Гомес
Трент Арнолд
Джек Корк
54′
62′
Джеймс Милнер
65′
Альберто Морено
Мохамед Салах
66′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
69′
Роберто Фирмино
Роберт Брэди
Аарон Леннон
71′
Крис Вуд
Сэм Воукс
71′
Эшли Барнс
Матей Выдра
83′
Матей Выдра
86′
90′+1′
Джердан Шакири
"Ливерпуль" обыграл "Бернли" в матче 15-го тура английской премьер-лиги (3:1). Команда Юргена Клоппа начала чемпионат с 15 матчей без поражений – 12 побед и 3 ничьих.
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