Футбол
«Ливерпуль» выдал лучший старт сезона за всю свою историю
«Ливерпуль» выдал лучший старт сезона за всю свою историюSports.ru01:55
|23′
Джо Гомес
Трент Арнолд
Джек Корк
|54′
|62′
Джеймс Милнер
|65′
Альберто Морено
Мохамед Салах
|66′
Дивок Ориги
Роберто Фирмино
|69′
Роберто Фирмино
Роберт Брэди
Аарон Леннон
|71′
Крис Вуд
Сэм Воукс
|71′
Эшли Барнс
Матей Выдра
|83′
Матей Выдра
|86′
|90′+1′
Джердан Шакири
|25%
|Владение мячом
|75%
|56%
|Процент точных передач
|87%
|3
|Удары в сторону ворот
|2
|6
|Удары в створ ворот
|11
|7
|Сейвы вратарём
|5
|6
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|9
|14
|Отборы
|4
|10
|Фолы
|3
|1
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
20
Харт
26
Бардсли
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
7
Гудмундссон
18
Вествуд
4
Корк
25
Леннон
27
Выдра
9
Воукс
13
Алиссон
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
11
Салах
8
Кейта
14
Хендерсон
7
Милнер
23
Шакири
9
Фирмино
15
Старридж
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
"Ливерпуль" обыграл "Бернли" в матче 15-го тура английской премьер-лиги (3:1). Команда Юргена Клоппа начала чемпионат с 15 матчей без поражений – 12 побед и 3 ничьих.
Sports.ru01:55
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