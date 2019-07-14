Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной РоссииLenta.ru 04:32
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
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Экономика
В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке
Помощник председателя Счётной палаты Алексей Саватюгин в беседе с газетой «Известия» рассказал об инвестициях россиян на фондовом рынке.
Обновлено в 03:57
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
В Крыму заявили о желании Зеленского подражать Путину
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья
Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия
На Волге столкнулись теплоход и яхта
Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТО
Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.
Обновлено вчера в 12:09
Общество
Гей-парад разрешили и запретили в Томской области
Власти Томской области разрешили и тут же запретили проведение парада под радужным флагом в городе Стрежевом.
Обновлено в 04:39
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Здоровье
В Башкирии 6 человек подхватили острую кишечную инфекцию
В Башкирии шесть человек подхватили острую кишечную инфекцию, двое из них – дети до 14 лет.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае
Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Космос
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
НАСА опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:27
Общество
Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений
Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 04:19
Политика
Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме
Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Наука
Процессы в Антарктиде бьют все рекорды, ученые вынесли неутешительный вердикт
Исследователи продолжают фиксировать на территории Антарктиды процессы, представляющие угрозу для людей по всему миру.
Обновлено 11 июля в 14:07
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Visa снизит комиссии при оплате автомобилей и недвижимости
Международная платежная система Visa уведомила банки, что с 1 октября установит льготную межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, а также автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты МГД
Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
Обновлено в 04:54
Здоровье
Названы три растительных масла, помогающие убрать жир на животе
Специалисты American Diabetes Association заявили, что присутствие мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров в рационе может снизить накопление висцерального - или брюшного - жира в организме.
Обновлено в 00:05
Единоборства
UFC Fight Night 155: Де Рандами и Файбер побеждают нокаутами
В Сакраменто сегодня состоялось шоу UFC Fight Night 155.
Обновлено в 01:54
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено 12 июля в 11:31
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14