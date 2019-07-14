Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной РоссииLenta.ru 04:32

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
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«Ливерпуль» вступил в борьбу за Чалова

Sport24.ru04:01

Mirror: Чалов интересен «Ливерпулю», «Сити», «МЮ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

Sports.ru05:06

Источник: «МЮ», «Ман Сити» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Чалову

Спорт-Экспресс04:09

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова

Советский спорт04:39

Английские гранды интересуются Чаловым

Sport.ru04:30

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова

Чемпионат04:09

СМИ: «Ливерпуль» и МЮ заинтересованы в приобретении футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС04:40
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