Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной РоссииLenta.ru 04:32
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
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Музыка
Валерий Леонтьев дал свой последний концерт
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
Валерий Карпин назвал преступлением позднее время начала игр «Ростова»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» (2:1) пожаловался на позднее время начала игр своей команды.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна
Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Транспорт
ЦОДД: Движение по всему участку ночного велофестиваля открыто
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
На Волге столкнулись теплоход и яхта
Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено вчера в 17:48
Космос
Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам
Обновлено вчера в 20:36
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Красноярска превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ, которое произошло из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.
Обновлено в 03:48
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Финансы
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Ольга Бузова поставила рекорд на сцене алтайского курорта Яровое
Вас сегодня было 3 тысячи человек. Мы поставили рекорд на этом фестивале.
Обновлено в 02:58
Космос
НАСА опубликовало снимок Curiosity, сделанный с орбиты Марса
НАСА опубликовало фотографию марсохода Curiosity, которая сделана с орбиты Марса камерой HiRISE, установленной на аппарате Mars Reconnaissance Orbiter.
Обновлено в 00:27
Наука
Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»
Обновлено 12 июля в 02:04
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
Футбол
Алексей Сутормин: «Селихов поздравил с переходом в „Зенит“»
Папа рассказывал, что она откуда-то из Тамбова – не уверен, правда или нет.
Обновлено в 01:30
Происшествия
На юго-западе Китая обнаружили древние захоронения эпохи бронзы
Китайские археологи обнаружили в районе города Чжаотун на юго-западе Китая многочисленные уникальные захоронения бронзового века, датируемые I тысячелетием до н. э. Как сообщило агентство "Синьхуа", в общей сложности ученым удалось извлечь из-под земли около 1 тыс. редчайших артефактов.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Магаданских коров предложили кормить камчатскими крабами
Специалисты Магаданского НИИ сельского хозяйства разработали технологию, которая улучшит воспроизводительные функции местных коров.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Названа дата первого концерта Николая Носкова после инсульта
Поклонники артиста восторженно встретили эту новость. Напомним, что певец Николай Носков некоторое время назад перенес инсульт.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Алена Шишкова выходит замуж за звезду «Дома-2»
После трудного дня брутальный красавец встал на колено и предложил экс-возлюбленной Тимати выйти за него замуж.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Более 600 тысяч граждан США отправятся штурмовать «Зону 51»
Организаторы штурма «Зоны 51» предложили бежать как Наруто – персонаж японского мультфильма, который осуществлял спринтерские забеги в полусогнутом состоянии, откидывая руки назад.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
МЧС назвало вероятную причину смога в Алтайском крае
Центр управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Алтайскому краю координирует действия служб.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Сирийские боевики атаковали колонну российских военных
Обновлено вчера в 22:37
Гаджеты
Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено вчера в 06:54