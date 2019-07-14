«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

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