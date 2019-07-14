Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в Англии, сообщает Mirror. По информации издания, в борьбу за форварда сборной России включились "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", а также лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм".

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

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