Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за ЧаловаSport24.ru 04:01
«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:30, Вашингтон
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Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
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Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
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