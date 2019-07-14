Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за ЧаловаSport24.ru 04:01

«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
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Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» заполучить Чалова

Sport24.ru08:41

Mirror: Чалов интересен «Ливерпулю», «Сити», «МЮ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

Sports.ru05:06

Источник: «МЮ», «Ман Сити» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Чалову

Спорт-Экспресс04:09

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова

Советский спорт04:39

Английские гранды интересуются Чаловым

Sport.ru04:30

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова

Чемпионат04:09

СМИ: «Ливерпуль» и МЮ заинтересованы в приобретении футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС04:40
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Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Обновлено в 07:17
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Футбол

«Сельта» объявила о переходе Мины

Обновлено в 07:59
Общество

Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Космос

NASA создает 4 новых робота для изучения космоса

Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Баскетбол

Баскетболист сборной Сербии Кузмич впал в кому после ДТП

Обновлено в 07:17
Политика

В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия Бастилии

Обновлено в 07:45
Общество

Стало известно, как жители российских городов относятся к мороженому

По данным проведенного исследования, в Екатеринбурге покупают 70,9 штуки мороженого на тысячу позиций в чеке.
Обновлено вчера в 20:42
Технологии

Сбой произошел в работе «Билайна»

Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Здоровье

Супрун: фастфуд может привести к преждевременной смерти

Призывает украинцев отказаться от быстрой еды и Ульяна Супрун.
Обновлено в 07:57
Политика

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

В несогласованной акции оппозиции в Москве, связанной с выборами в городской парламент, приняли участие порядка тысячи человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 09:09
Здоровье

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Китай проведёт военные учения на юго-восточном побережье

Обновлено в 09:00
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Авто

Составлен топ-5 купе с самыми практичными задними сиденьями

Купе с ретро-стилем не только гармонично выглядит, но и обладает хорошим салоном с задним диваном размером 94/124,5/79,8 см. В движение модель приводится 2,0-литровым наддувным двигателем с отдачей 174 л.с. Замыкает рейтинг консервативные AUDI A5 и её спортивные версии S5 и RS 5. Данное семейство имеет весьма просторный салон для своего сегмента, в котором могут расположиться четыре пассажира.
Обновлено в 04:30
Футбол

«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»

По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Политика

В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Политика

В Германии поставку С-400 Турции назвали триумфом Путина

Конфликт Соединенных Штатов и Турции из-за российских комплексов С-400 может обернуться решением Анкары покинуть Североатлантический альянс, что является «огромной победой» президента России Владимира Путина, пишет немецкий профессор политологии Томас Егер в статье для журнала Focus Online.
Обновлено в 05:30
Происшествия

На Украине автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов

Обновлено в 08:35
Происшествия

Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья

Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Жители Алтайского края жалуются на смог и химический привкус

14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Обновлено в 08:01
Экономика

В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом

Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия

«Чтобы выкупить Альбину из стрип-клуба, продал квартиру»: Новые подробности убийства стюардессы в московском отеле

Обновлено в 07:36
Происшествия

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

«В несогласованном властями г. Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
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Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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