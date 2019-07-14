Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за ЧаловаSport24.ru 04:01
«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
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Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Обновлено в 07:17
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Футбол
«Сельта» объявила о переходе Мины
Обновлено в 07:59
Общество
Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Космос
NASA создает 4 новых робота для изучения космоса
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области
На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Баскетбол
Баскетболист сборной Сербии Кузмич впал в кому после ДТП
Обновлено в 07:17
Общество
Стало известно, как жители российских городов относятся к мороженому
По данным проведенного исследования, в Екатеринбурге покупают 70,9 штуки мороженого на тысячу позиций в чеке.
Обновлено вчера в 20:42
Технологии
Сбой произошел в работе «Билайна»
Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью.
Обновлено вчера в 10:54
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Супрун: фастфуд может привести к преждевременной смерти
Призывает украинцев отказаться от быстрой еды и Ульяна Супрун.
Обновлено в 07:57
Политика
Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве
В несогласованной акции оппозиции в Москве, связанной с выборами в городской парламент, приняли участие порядка тысячи человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 09:09
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Авто
Составлен топ-5 купе с самыми практичными задними сиденьями
Купе с ретро-стилем не только гармонично выглядит, но и обладает хорошим салоном с задним диваном размером 94/124,5/79,8 см. В движение модель приводится 2,0-литровым наддувным двигателем с отдачей 174 л.с. Замыкает рейтинг консервативные AUDI A5 и её спортивные версии S5 и RS 5. Данное семейство имеет весьма просторный салон для своего сегмента, в котором могут расположиться четыре пассажира.
Обновлено в 04:30
Футбол
«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»
По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Политика
В Германии поставку С-400 Турции назвали триумфом Путина
Конфликт Соединенных Штатов и Турции из-за российских комплексов С-400 может обернуться решением Анкары покинуть Североатлантический альянс, что является «огромной победой» президента России Владимира Путина, пишет немецкий профессор политологии Томас Егер в статье для журнала Focus Online.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Жители Алтайского края жалуются на смог и химический привкус
14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
«Чтобы выкупить Альбину из стрип-клуба, продал квартиру»: Новые подробности убийства стюардессы в московском отеле
Обновлено в 07:36
Происшествия
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями г. Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42