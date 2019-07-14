«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» вступил в борьбу за Чалова

Футбол «Барселона» официально презентовала Антуана Гризманна Футбольный клуб "Барселона" на домашнем стадионе "Камп Ноу" официально представила французского нападающего Антуана Гризманна, который перешел в стане "сине-гранатовых" из мадридского "Атлетико" за 120 миллионов евро.

Экономика Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.

Происшествия Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до шести В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, по последней информации, погибли шесть человек.

Происшествия «Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.

Экономика Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1» Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Космос Россия запустила «Протон-М» с новым космическим телескопом Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома «Байконур». Она несла на себе космический телескоп «Спектр-РГ».

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»* В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».

Футбол Сергей Семак оценил игру новичков «Зенита» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлением о матче с «Тамбовом», в котором петербургский коллектив победил со счетом 2:1. В первую очередь наставник сине-бело-голубых отметил, что это была сложная игра, подчеркнув, что в первом тайме «Зенит» недостаточно остро атаковал.

Политика Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.

Происшествия Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.

Музыка Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.

Культура Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.

Шоу-бизнес Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.

Шоу-бизнес Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.

Политика Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.

Политика Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.

Политика Зеленский в красных плавках искупался в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.

Политика Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.