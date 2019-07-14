Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за ЧаловаSport24.ru 04:01

«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
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Источник: «Вест Хэм» мог выкупить Чалова за 25 млн фунтов

Советский спорт11:48

Источник: «Вест Хэм» отказался покупать Чалова за 25 миллионов фунтов стерлингов

Спорт-Экспресс11:36

Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» заполучить Чалова

Sport24.ru08:41

«Вест Хэм» не будет покупать Чалова за 25 млн фунтов

Sport.ru11:43

«Вест Хэм» отказался от покупки Чалова за £ 25 млн

Чемпионат11:21

Mirror: Чалов интересен «Ливерпулю», «Сити», «МЮ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

Sports.ru05:06

СМИ: «Ливерпуль» и МЮ заинтересованы в приобретении футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС04:40
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
Футбол

«Барселона» официально презентовала Антуана Гризманна

Футбольный клуб "Барселона" на домашнем стадионе "Камп Ноу" официально представила французского нападающего Антуана Гризманна, который перешел в стане "сине-гранатовых" из мадридского "Атлетико" за 120 миллионов евро.
Обновлено в 15:55
Экономика

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до шести

В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, по последней информации, погибли шесть человек.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

Обновлено в 15:40
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Экономика

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Космос

Россия запустила «Протон-М» с новым космическим телескопом

Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома «Байконур». Она несла на себе космический телескоп «Спектр-РГ».
Обновлено вчера в 08:44
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено в 04:17
Политика

Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*

В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18
Футбол

Сергей Семак оценил игру новичков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлением о матче с «Тамбовом», в котором петербургский коллектив победил со счетом 2:1. В первую очередь наставник сине-бело-голубых отметил, что это была сложная игра, подчеркнув, что в первом тайме «Зенит» недостаточно остро атаковал.
Обновлено в 16:30
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Политика

Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД

Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено в 09:43
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Политика

Глава NASA назвал политические риски помехой высадке на Луне и Марсе

Американские астронавты могли бы уже вновь побывать на Луне и впервые высадиться на Марсе, если бы получили необходимое финансирование раньше, заявил в интервью CBS глава NASA Джим Брайденстайн.
Обновлено в 16:37
Культура

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес

Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской

В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.
Обновлено в 14:26
Политика

Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Политика

Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили

Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.
Обновлено в 15:29
Авто

Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Обновлено в 02:38
Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
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Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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