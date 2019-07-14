Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за ЧаловаSport24.ru 04:01

«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» заполучить Чалова

Sport24.ru08:41

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова

Советский спорт04:39

Mirror: Чалов интересен «Ливерпулю», «Сити», «МЮ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

Sports.ru05:06

СМИ: «Ливерпуль» и МЮ заинтересованы в приобретении футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС04:40

«Вест Хэм» отказался от покупки Чалова за £ 25 млн

Чемпионат11:21

Английские гранды интересуются Чаловым

Sport.ru04:30

Источник: «МЮ», «Ман Сити» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Чалову

Спорт-Экспресс04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
Происшествия

В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост

Обновлено в 09:54
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

Евросоюз призвал Российскую Федерацию к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 11:23
Спорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Обновлено в 09:23
Происшествия

Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановлена

Подача электроэнергии после массового блэкаута полностью восстановлена в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:16
Наука

Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя

При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области

Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Путешествия

В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну

В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Общество

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Музыка

На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей

Обновлено в 03:26
Автоспорт

Феттель сразу после финиша извинился перед Ферстаппеном за аварию

Обновлено в 11:15
Происшествия

В Швеции девять человек погибли в результате крушения самолета

Одномоторный самолет потерпел крушение на севере Швеции, погибли девять человек. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:14
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Обновлено в 08:55
Политика

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

Обновлено в 11:22
Гаджеты

В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI

В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI, который был замечен в руках сотрудника компании Apple.
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Экономика

В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом

Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Космос

Россия запустила «Протон-М» с новым космическим телескопом

Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома «Байконур». Она несла на себе космический телескоп «Спектр-РГ».
Обновлено вчера в 08:44
Политика

Кикабидзе опроверг слухи о тайных концертах в России

Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию и его тайных выступлениях в России.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол

Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме

Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
Обновлено в 11:12
Общество

МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках Иркутской области

Обновлено в 06:19
Политика

The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США

Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Здоровье

Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму

Обновлено в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное