Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за ЧаловаSport24.ru 04:01
«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
Происшествия
В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост
Обновлено в 09:54
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призвал Российскую Федерацию к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 11:23
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ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Обновлено в 09:23
Происшествия
Подача электроэнергии в Нью-Йорке полностью восстановлена
Подача электроэнергии после массового блэкаута полностью восстановлена в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:16
Наука
Робот-скалолаз нашёл в Долине Смерти окаменелость из палеозоя
При движении по скале, робот сразу проводил анализ пород, среди которых он и обнаружил окаменелый строматолит, возрастом около 500 млн лет.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области
Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
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Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Путешествия
В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну
В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
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Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Швеции девять человек погибли в результате крушения самолета
Одномоторный самолет потерпел крушение на севере Швеции, погибли девять человек. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:14
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
Обновлено в 08:55
Политика
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
Обновлено в 11:22
Гаджеты
В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI
В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI, который был замечен в руках сотрудника компании Apple.
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
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Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Космос
Россия запустила «Протон-М» с новым космическим телескопом
Ракета «Протон-М» стартовала с космодрома «Байконур». Она несла на себе космический телескоп «Спектр-РГ».
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Кикабидзе опроверг слухи о тайных концертах в России
Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию и его тайных выступлениях в России.
Обновлено вчера в 11:29
Футбол
Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
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Политика
The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США
Британская полиция считает, что за утечкой секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Даррака стоит некто, имеющий доступ к архивным файлам Министерства иностранных дел, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:42
Здоровье
Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму
Обновлено в 06:36