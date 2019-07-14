Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за ЧаловаSport24.ru 04:01

«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
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Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» заполучить Чалова

Sport24.ru08:41

Mirror: Чалов интересен «Ливерпулю», «Сити», «МЮ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

Sports.ru05:06

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова

Чемпионат04:09

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» вступили в борьбу за Чалова

Советский спорт04:39

Английские гранды интересуются Чаловым

Sport.ru04:30

СМИ: «Ливерпуль» и МЮ заинтересованы в приобретении футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС04:40

Источник: «МЮ», «Ман Сити» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Чалову

Спорт-Экспресс04:09
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Политика

Соболь призвала участников акции не уходить от здания Мосгоризбиркома

Обновлено в 09:22
Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
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Льюис Хэмилтон выиграл домашний этап «Формулы-1»

Обновлено в 11:05
Политика

Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками

Обновлено в 09:19
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Что касается Цхинвальского региона, по словам Владимира Владимировича, в 1919-1920 годах Грузия устроила геноцид в "Южной Осетии", передал слова Путина мэр Тбилиси.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну

В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Обновлено в 11:00
Общество

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Происшествия

Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии

Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Происшествия

Автомобиль въехал в группу детей-велосипедистов на Украине

Обновлено в 09:44
Технологии

Фотографии лиц миллионов людей попали в нелегальные базы данных

Фотографии лиц миллионов людей попадают в базы данных без их ведома.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол

Манчини поддержал Михайловича, заболевшего лейкемией

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил поддержку наставнику «Болоньи» Синише Михайловичу, который сообщил, что болен лейкемией.
Обновлено в 10:37
Футбол

Девушка Луиса Адриано ответила на критику фаната «Спартака»

Обновлено в 11:05
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.
Обновлено в 09:43
Политика

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось

За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Общество

Утвержден календарь выходных дней на 2020 год

Правительство России утвердило календарь выходных дней в 2020 году.
Обновлено вчера в 08:14
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:17
Музыка

Крис Норман устроил скандал во время концерта в Петербурге

Обновлено в 10:33
Происшествия

Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области

Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Жена Константина Хабенского показала их старшую дочь

Напомним, Константин и Ольга стали родителями во второй раз – Литвинова подарила мужу вторую дочь.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие

Жители Донецка сообщили о начале боя в направлении Песок

Обновлено вчера в 04:31
Политика

Facebook заблокировал проект «Книги памяти павших за Украину»

Администрация Facebook заблокировала страницу, которая принадлежит мемориальному проекту "Книга памяти павших за Украину".
Обновлено в 09:49
Общество

Погода оправдает ожидания москвичей

В ближайшее время в столицу, как и во все центральные регионы страны, вернется летняя погода.
Обновлено в 10:09
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

На шоу «Форт Боярд» Бледанс больше всего испугали пауки и скорпионы

Обновлено в 08:27
Футбол

Крылья Советов — ЦСКА 2:0 (2-й тайм)

Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 08:15
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
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Мария Куликова прервала молчание и рассказала о своей «болезни»

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Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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