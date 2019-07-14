Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за ЧаловаSport24.ru 04:01

«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
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Источник: «Вест Хэм» мог выкупить Чалова за 25 млн фунтов

Советский спорт11:48

«Вест Хэм» не будет покупать Чалова за 25 млн фунтов

Sport.ru11:43

Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» заполучить Чалова

Sport24.ru08:41

Источник: «Вест Хэм» отказался покупать Чалова за 25 миллионов фунтов стерлингов

Спорт-Экспресс11:36

«Вест Хэм» отказался от покупки Чалова за £ 25 млн

Чемпионат11:21

Mirror: Чалов интересен «Ливерпулю», «Сити», «МЮ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

Sports.ru05:06

СМИ: «Ливерпуль» и МЮ заинтересованы в приобретении футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС04:40
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:50, Вашингтон
Общество

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

Обновлено в 09:09
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Автоспорт

Квят: не ожидал, что сегодня всё изменится. Очень доволен гонкой

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, где при старте с 17-й позиции он сумел пробиться на девятое место и набрать два очка.
Обновлено в 12:09
Наука

Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра

Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.
Обновлено 11 июля в 07:14
Армия и оружие

«Креветочную» подлодку построили во Франции

На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон и командующий ВМС страны Кристоф Празак.
Обновлено в 09:51
Политика

Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками

В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 09:19
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Спорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Политика

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу № 135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Хабаровске после наезда полицейского на пешеходов завели дело

Обстоятельства дорожного происшествия в Хабаровске с участием сотрудника полиции, который сбил людей на пешеходном переходе, будут изучаться в рамках уголовного дела.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области

На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара

Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация.
Обновлено в 12:11
Здоровье

Названы самые полезные для здоровья бобовые культуры

Среди огромного количества видов бобовых врачи рассказали о самых полезных.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов показал, как его сын наводит чистоту в комнате

A post shared by Дмитрий Маликов (@ dmitriy_malikov) on Jul 13, 2019 at 7:34am PDT В то время, пока отец репетировал, Марк решил навести порядок в комнате.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей

Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.
Обновлено в 11:59
Политика

Эрдоган считает, что Турция осчастливила НАТО покупкой С-400 у России

Обновлено в 12:45
Здоровье

Роспотребнадзор запретил купание на 10 пляжах в Крыму

Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес

Самбурская показала фото в старости

Российская актриса и певица Настасья Самбурская показала своим подписчикам, как она может выглядеть в старости.
Обновлено в 10:41
Автоспорт

Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Происшествия

Убийца неверной стюардессы страдал от измен бывшей девушки

Обновлено в 11:15
Религия

Мощи святых Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя

Мощи святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии доставили из Мурома в храм Христа Спасителя.
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Политика

Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Космос

В NASA показали на видео историю открытия 4 000 экзопланет

Обновлено в 11:40
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Путешествия

У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами

Обновлено в 10:17
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Фёдор Николаевич Чалов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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