Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за ЧаловаSport24.ru 04:01

«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
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Источник: «Вест Хэм» мог выкупить Чалова за 25 млн фунтов

Советский спорт11:48

«Вест Хэм» отказался от покупки Чалова за £ 25 млн

Чемпионат11:21

Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» заполучить Чалова

Sport24.ru08:41

Источник: «Вест Хэм» отказался покупать Чалова за 25 миллионов фунтов стерлингов

Спорт-Экспресс11:36

«Вест Хэм» не будет покупать Чалова за 25 млн фунтов

Sport.ru11:43

Mirror: Чалов интересен «Ливерпулю», «Сити», «МЮ», «Арсеналу» и «Тоттенхэму»

Sports.ru05:06

СМИ: «Ливерпуль» и МЮ заинтересованы в приобретении футболиста ЦСКА Чалова

ТАСС04:40
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

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Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
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Умерла писательница и бард Елена Касьян

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Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Обновлено в 15:49
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Происшествия

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Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.
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Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

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«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Автоспорт

Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Великобритании

На подиум Гран-при Великобритании вместе с Леклером поднялись победитель гонки британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и его напарник Валттери Боттас.
Обновлено в 12:03
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Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции

В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.
Обновлено в 11:25
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

По случаю Дня взятия Бастилии в Париже устроили военный парад

В Париже День взятия Бастилии отметили военным парадом, сообщает «МИР 24».
Обновлено в 06:18
Авто

Продажи LADA XRAY первый раз выросли за 4 месяца

Как сообщает «Автостат», в прошлом месяце 2019 года в РФ было продано 2 тыс. 567 новых авто из семейства LADA XRAY, что на 11,5% больше, чем за такой же период в прошлом году.
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Футбол

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Обновлено в 11:26
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Александр Точилин: «Вот если бы Жиго свернул шею Песегову, судья свистнул бы»

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Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
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В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Российский футболист, нападающий московского ЦСКА, молодёжной и национальной сборной России.
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