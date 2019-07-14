Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за ЧаловаSport24.ru 04:01
«Ливерпуль» присоединился к числу претендентов на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
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