Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионовГазета.Ru 02:36

Тоттенхэм — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
"Ливерпуль" разыграет с лондонским "Тоттенхэмом" золотые медали Лиги чемпионов. "Газета.Ru" оценивает шансы двух английских команд в борьбе за титул в главном европейском клубном турнире.
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