Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионовГазета.Ru 02:36
"Ливерпуль" разыграет с лондонским "Тоттенхэмом" золотые медали Лиги чемпионов. "Газета.Ru" оценивает шансы двух английских команд в борьбе за титул в главном европейском клубном турнире.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
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Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
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Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
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Американские сенаторы предложили ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода "Северный поток — 2". Соответствующий законопроект внесли в конгресс еще 14 мая, но полностью он опубликован только сегодня.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил по итогам визита в Узбекистан, что РФ не планирует вводить визовый режим для узбекских граждан, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, сообщается в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
Обновлено в 04:47
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Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
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В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Национальный и внутрисетевой роуминг в России отменен. Соответствующие изменения вступили в силу 1 июня.
Обновлено в 02:43
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