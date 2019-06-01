Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионовГазета.Ru 02:36
"Ливерпуль" разыграет с лондонским "Тоттенхэмом" золотые медали Лиги чемпионов. "Газета.Ru" оценивает шансы двух английских команд в борьбе за титул в главном европейском клубном турнире.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Происшествия
На заводе в Дзержинске произошло два взрыва
Обновлено в 05:42
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Игры
Искусственный интеллект DeepMind победил людей в Quake III Arena
Обновлено вчера в 11:10
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Культура
Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа
Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 06:41
Общество
В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
Обновлено в 05:04
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу
Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Россия и ПАСЕ В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 03:43
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Бета EMUI 9.1 стала доступна для 14 смартфонов Huawei и Honor
Следующие модели получат EMUI 9.1: Huawei Mate 10 Mate 10 Pro Mate 10 Porsche Design Mate RS Porsche Desig P20 P20 Pro nova 3 nova 3i Maiman 7 Enjoy 9 Plus Honor 10 Honor V10 Honor Play Honor 8X Чуть позже обновление станет доступным для Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, nova 4, nova 4e, nova 2s, Honor V9 и Honor 9. EMUI 9.1 вносит множество новых функций и исправлений.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом
"На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:58
Экономика
Россияне смогут получать пенсию по старому пенсионному возрасту
Новый закон даст право получать негосударственные пенсии женщинам в возрасте 55, мужчинам – в возрасте 60 лет.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Спорт
WADA высоко оценивает работу ОКР и РУСАДА по борьбе с допингом
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало высокую оценку работе Олимпийского комитета России (ОКР) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросам борьбы с допингом.
Обновлено в 05:48
Общество
Определены самые выгодные для проживания города России
В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Кино
Новым Бэтменом станет Роберт Паттинсон
В новом фильме про Бэтмена пойдёт речь о становлении главного героя, поэтому авторам нужен был актёр младше 30 лет.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Общество
Российским детям раздали автоматы и бронежилеты
В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь у родителей Началовой
Сразу после смерти артистки Веру под крыло взяли бабушка с дедушкой, родители Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Медведев высказался об отношениях России и Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией, поэтому нужно запастись терпением.
Обновлено в 05:34
Культура
Егор Крид высмеял анонс нового сезона «Холостяка»
Российский певец Егор Крид посмеялся над анонсом нового "Холостяка". Об этом он сообщает в своём "Инстаграме".
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Бывший глава Ивановской области задержан по делу о коррупции
Бывший глава Ивановской области Павел Коньков задержан по делу о коррупции, сообщила в субботу, 1 июня, официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, пишет ТАСС.
Обновлено в 05:00
Футбол
Сборная России проводит очередную тренировку в Новогорске
Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске в преддверии матчей квалификационного раунда Евро-2020.
Обновлено в 04:55
Космос
Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch
Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество
Баффет продал обед с собой за рекордную цену
Обновлено в 04:00