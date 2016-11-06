Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионовГазета.Ru 02:36
"Ливерпуль" разыграет с лондонским "Тоттенхэмом" золотые медали Лиги чемпионов. "Газета.Ru" оценивает шансы двух английских команд в борьбе за титул в главном европейском клубном турнире.
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Илкай Гюндоган: «Непременно поздравлю Клоппа с победой в финале Лиги чемпионов»
Sportbox.RUвчера в 13:30
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Происшествия
Пожар после взрывов на заводе в Дзержинске потушен
Обновлено в 11:20
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Спорт
ВФЛА выполнила последнее требование IAAF для восстановления в правах
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью оплатила задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и этим выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению в правах, сообщил 1 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин переименовал аэропорт Астрахани
Президент Российской Федерации подписал указ «О присвоении аэропортам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса
Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Политика
МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги
Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге
"По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:36
Политика
В Украине сменили правила написания русских фамилий
В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Общество
В России отменили внутрисетевой и национальный роуминг
Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяют в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Общество
Дом инициатора диалога с противниками экотехнопарка «Шиес» сожжен
Президент РФ Владимир Путин, комментируя планы возведения экотехнопарка на станции Шиес Архангельской области, заявил, что вопросы вывоза мусора в регионы не могут приниматься во вред местным жителям.
Обновлено в 10:07
Авто
В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей
Правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других колёсных транспортных средств вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Обновлено в 12:34
Футбол
Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе
Спортсмен ушел из жизни в возрасте 35 лет в результате ДТП.
Обновлено в 09:17
Общество
Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой
Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено в 10:49
Футбол
Сулейманов не поможет молодежной сборной России в матче с Чехией
Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов не успеет полностью восстановиться к контрольной игре с Чехией, которая состоится 5 июня в рамках сбора команды в Австрии.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане
На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Футбол
Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы
«Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено в 12:36
Общество
Ресурсы ЕГЭ атаковали хакеры, заявили в Рособрнадзоре
Интернет-ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам 31 мая и 1 июня, хакерские атаки не повлияли на обработку результатов прошедших ЕГЭ.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Забайкалье
Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Могочинского района в Забайкальском крае.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке
Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Стоцкая рассказала, есть ли у нее общие дети с Киркоровым
Из-за сильного сходства сына звезды 2000-х Анастасии Стоцкой с сыном короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова ходят слухи о том, что Анастасия может быть матерью Мартина.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджинии
Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Гаджеты
Слухи твердят, что Nvidia представит новые версии видеокарт RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080 и существенно снизит цены
Источник утверждает, что нас ждёт сразу три обновлённых модели: RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080.
Обновлено в 11:43