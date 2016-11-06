«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионовГазета.Ru 02:36

"Ливерпуль" разыграет с лондонским "Тоттенхэмом" золотые медали Лиги чемпионов. "Газета.Ru" оценивает шансы двух английских команд в борьбе за титул в главном европейском клубном турнире.

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

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