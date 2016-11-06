Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионовГазета.Ru 02:36

"Ливерпуль" разыграет с лондонским "Тоттенхэмом" золотые медали Лиги чемпионов. "Газета.Ru" оценивает шансы двух английских команд в борьбе за титул в главном европейском клубном турнире.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

Газета.Ru02:36

Илкай Гюндоган: «Непременно поздравлю Клоппа с победой в финале Лиги чемпионов»

Матч ТВвчера в 13:30

Илкай Гюндоган: «Непременно поздравлю Клоппа с победой в финале Лиги чемпионов»

Sportbox.RUвчера в 13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Происшествия

Пожар после взрывов на заводе в Дзержинске потушен

Обновлено в 11:20
Армия и оружие

В регионе открылся всеармейский конкурс «Морской десант-2019»

Обновлено в 09:46
Политика

Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17

Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Спорт

ВФЛА выполнила последнее требование IAAF для восстановления в правах

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью оплатила задолженность перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и этим выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению в правах, сообщил 1 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Обновлено в 08:27
Политика

Путин переименовал аэропорт Астрахани

Президент Российской Федерации подписал указ «О присвоении аэропортам имён лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия

В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса

Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Политика

МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги

Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге

"По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:36
Политика

В Украине сменили правила написания русских фамилий

В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Общество

В России отменили внутрисетевой и национальный роуминг

Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяют в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик

Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Экс-главе Раменского района предъявлено обвинение в убийстве

Обновлено в 08:49
Общество

Дом инициатора диалога с противниками экотехнопарка «Шиес» сожжен

Президент РФ Владимир Путин, комментируя планы возведения экотехнопарка на станции Шиес Архангельской области, заявил, что вопросы вывоза мусора в регионы не могут приниматься во вред местным жителям.
Обновлено в 10:07
Авто

В России вступили в силу правила тюнинга автомобилей

Правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других колёсных транспортных средств вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Трамп назвал Меган Маркл «злобной»

Обновлено в 12:34
Футбол

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 35 лет в результате ДТП.
Обновлено в 09:17
Общество

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» фонду им. Анжелы Вавиловой

Ведущий шоу Дмитрий Нагиев отметил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено в 10:49
Футбол

Сулейманов не поможет молодежной сборной России в матче с Чехией

Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов не успеет полностью восстановиться к контрольной игре с Чехией, которая состоится 5 июня в рамках сбора команды в Австрии.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в ресторане

На этой неделе во время частной вечеринки в одном из ресторанов Москвы произошла драка между актером Гошей Куценко и певцом Алексеем Воробьевым.
Обновлено в 11:40
Футбол

Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

«Млада Болеслав» победила «Баник» из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено в 12:36
Общество

Ресурсы ЕГЭ атаковали хакеры, заявили в Рособрнадзоре

Интернет-ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам 31 мая и 1 июня, хакерские атаки не повлияли на обработку результатов прошедших ЕГЭ.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Могочинского района в Забайкальском крае.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке

Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Стоцкая рассказала, есть ли у нее общие дети с Киркоровым

Из-за сильного сходства сына звезды 2000-х Анастасии Стоцкой с сыном короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова ходят слухи о том, что Анастасия может быть матерью Мартина.
Обновлено в 12:31
Происшествия

Трампа проинформировали о стрельбе в Вирджинии

Обновлено вчера в 20:25
Шоу-бизнес

Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак

Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Гаджеты

Слухи твердят, что Nvidia представит новые версии видеокарт RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080 и существенно снизит цены

Источник утверждает, что нас ждёт сразу три обновлённых модели: RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080.
Обновлено в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное