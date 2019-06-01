Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионовГазета.Ru 02:36
До финала Лиги чемпионов УЕФА остается совсем немного времени. Кто же в итоге одержит победу и станет лучшей европейской командной этого года решит долгожданная игра, английская развязка всего футбольного и по-настоящему запоминающегося сезона-2018 / 19.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
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