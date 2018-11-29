Футбол
«Ливерпуль» впервые в истории проиграл все три гостевых матча в ЛЧ
«Ливерпуль» впервые в истории проиграл все три гостевых матча в ЛЧSports.ru17:12
"Ливерпуль" проиграл "ПСЖ" в гостевом матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:2).
Sports.ru17:12
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