Футбол

«Ливерпуль» впервые в истории проиграл все три гостевых матча в ЛЧ
Sports.ru
17:12

"Ливерпуль" проиграл "ПСЖ" в гостевом матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:2).
Sports.ru17:12

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«Ливерпуль» впервые проиграл все три гостевых матча группового этапа ЛЧ

Soccer.ru17:34

«Ливерпуль» впервые в истории проиграл все три гостевых матча в ЛЧ

Sports.ru17:12
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 18:55
Футбол

Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Интером» в Лиге чемпионов

Обновлено в 19:24
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Дубль Мертенса помог «Наполи» одержать победу над «Црвеной Звездой»

Обновлено в 17:17
Футбол

Хабиб Нурмагомедов угадал счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, перед игрой дал интервью пресс-службе парижского клуба, в котором угадал, с каким счетом закончится встреча.
Обновлено в 19:02
Футбол

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
Обновлено в 19:36
Футбол

Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»

Обновлено в 14:34
Футбол

Клопп превратил «Ливерпуль» в настоящую машину

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель положительно отозвался о Юргене Клоппе.
Обновлено в 19:39
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 19:16
Футбол

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари

Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 18:32
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Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 18:00
Футбол

Ерохин: «Зенит» хочет обыграть «Копенгаген», я готов к этому матчу

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном», а также сообщил, что готов принять участие в этой встрече.
Обновлено в 16:16
Футбол

Кононов заступился за Глушакова перед обсуждающими его СМИ и фанатами

Обновлено в 09:53
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Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»

Обновлено в 18:41
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«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве

Пресс-служба полтавской "Ворсклы" подтвердила, что УЕФА назначил проведение матча в Лиге Европы против лондонского "Арсенала" в Киеве.
Обновлено в 15:58
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СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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