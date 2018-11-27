Футбол
"Ливерпуль" проиграл "ПСЖ" в гостевом матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (1:2).
Sports.ruвчера в 17:12
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«Ливерпуль» впервые в своей истории проиграл все три гостевых матча в группе ЛЧ
Бомбардир.рувчера в 23:17
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Футбол
«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 00:03
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Обновлено вчера в 21:19
Футбол
«Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, «Брюгге» – в Лигу Европы
«Боруссия» сыграла вничью с «Брюгге» в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (0:0). Дортмундская команда, набрав 10 очков, досрочно обеспечила себе выход в плей-офф.
Обновлено в 00:00
Футбол
Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России
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Обновлено вчера в 19:16
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Бакаев психанул после замены. Семшову пришлось успокаивать игрока
Через минуту камера выхватила сидящего футболиста, которого успокаивает ассистент главного тренера Игорь Семшов.
Обновлено вчера в 19:57
Футбол
Ерохин: «Зенит» хочет обыграть «Копенгаген», я готов к этому матчу
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном», а также сообщил, что готов принять участие в этой встрече.
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Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»
Обновлено вчера в 18:41
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Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено вчера в 18:32
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Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год
Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена
Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено вчера в 12:43
Футбол
«Уотфорд» продлил контракт с главным тренером Грасией до 2023 года
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
«Атлетик» разгромил «Уэску» в Кубке Испании
"Атлетик" разгромил "Уэску" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Ответная встреча состоится 6 декабря.
Обновлено вчера в 17:23