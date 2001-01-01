Футбол

«Ливерпуль» вновь интересуется ФекиромSoccer.ru 06:49

"Ливерпуль" возобновил интерес к полузащитнику "Лиона" Набилю Фекиру, пишет французское издание Le Progres.
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СМИ: «Ливерпуль» возобновил интерес к Фекиру

Матч ТВ06:51

«Ливерпуль» возобновил интерес к Фекиру, но не хочет платить 50 млн евро

Sports.ru07:14

«Ливерпуль» вновь интересуется Фекиром

Soccer.ru06:49

«Ливерпулю» снова интересен Фекир

Евро-футбол.ру06:34

СМИ: «Ливерпуль» вновь интересуется Фекиром

Спорт-Экспресс05:59

СМИ: «Ливерпуль» возобновил интерес к Фекиру

Sportbox.RU06:51
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Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Происшествия

На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне

Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика

Академик РАН попросил Путина пересмотреть все «наркотические дела»

Академик Российской академии наук (РАН), первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев написал обращение к президенту Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Неизвестный ограбил банк на юге Москвы

Неизвестный ограбил банк в районе метро «Нагорная» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 05:06
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

В Нью-Йорке в возрасте 94 лет скончалась американская актриса Сильвия Майлз.
Обновлено в 07:09
Происшествия

53 ребенка умерли, поев плоды личи

Обновлено в 04:07
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»

В Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке прошло прощание со звездой "Голоса", певцом Алексеем Сафиулиным.
Обновлено в 07:54
Происшествия

В Санкт-Петербурге жителей дома эвакуировали из-за трещин в здании

Вечером в среду, 12 июня, в Санкт-Петербурге спасатели эвакуировали жителей многоквартирного дома, расположенного на улице Выборгской, из-за трещин, появившихся в жилом здании.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

В России введут новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики ГИБДД РФ корректирует механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.
Обновлено вчера в 18:02
Кино

Фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» не понравился кинокритикам

Четвёртая часть популярной франшизы «Люди в чёрном» получила низкую оценку кинокритиков.
Обновлено в 07:32
Космос

Montblanc обновил коллекцию StarWalker в честь юбилея высадки на Луну

Обновлено в 05:17
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Авто

Subaru подготовила спецверсию для кроссовера XV

Российские дилеры компании Subaru начали приём заказов на кроссовер XV в специальном исполнении, которое получило название Tokyo.
Обновлено в 07:36
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Обновлено в 02:30
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Красный выборжец»

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода "Красный выборжец" в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Политика

Президент России прилетел в Бишкек на саммит ШОС

Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 08:10
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации

Обновлено в 03:14
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

В седьмом матче финальной серии Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) "Сент-Луис" обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 4:1. Стоит отметить, что для команды победа в Кубке Стэнли стала первой в истории клуба.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Кокорин попросил суд о справедливости

Футболист Александр Кокорин в ходе заседания суда, на котором рассматривается поданная стороной защиты апелляция, попросил справедливости.
Обновлено в 07:12
Экономика

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила необоснованного резкого роста цен на билеты в плацкарт в июне—августе текущего года, говорится в сообщении ФАС.
Обновлено в 06:48
Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Поля Погба

Руководство «Манчестер Юнайтед» готово отпустить полузащитника Поля Погба в другой клуб за 170 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.
Обновлено в 04:48
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Политика

Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ

Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М

Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
Обновлено в 06:37
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
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Набиль Фекир
Французский футболист
Французский футболист, атакующий полузащитник клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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