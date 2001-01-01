Футбол
«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-ОдоиБомбардир.ру 10:59
«Ливерпуль» стал очередным претендентом на вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sport Bild. По информации источника, летом мерсисайдский клуб поборется за 18-летнего футболиста с «Баварией» и дортмундской «Боруссией».
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