«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-ОдоиБомбардир.ру 10:59

«Ливерпуль» стал очередным претендентом на вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sport Bild. По информации источника, летом мерсисайдский клуб поборется за 18-летнего футболиста с «Баварией» и дортмундской «Боруссией».

«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои

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