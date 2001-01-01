Футбол

«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-ОдоиБомбардир.ру 10:59

«Ливерпуль» стал очередным претендентом на вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sport Bild. По информации источника, летом мерсисайдский клуб поборется за 18-летнего футболиста с «Баварией» и дортмундской «Боруссией».
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СМИ: «Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои

Матч ТВ10:51

СМИ: «Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои

Sportbox.RU10:51

«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои

Бомбардир.ру10:59

«Ливерпуль» заинтересовался Хадсоном-Одои

Sports.ru10:07

«Ливерпуль» хочет переманить хавбека «Челси»

Евро-футбол.рувчера в 16:41
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Общество

Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» лишили титула и короны

Обновлено вчера в 11:30
Политика

Евросоюз потребовал освободить осужденного в России украинца Гриба

В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму.
Обновлено в 10:21
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Звезду Comedy Woman Варнаву внесли в список «угрожающих» Украине лиц

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Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Обновлено вчера в 22:09
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Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в ЯНАО

В ближайшее время из Салехарда вылетит другой борт «Ямала», который доставит пассажиров Ми-8 в пункт назначения.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Два человека погибли при столкновении такси и грузовика в Москве

Автоавария с участием самосвала и такси на Литовском бульваре в Москве привела к гибели двух человек.
Обновлено в 07:23
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Политика

Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины

Обновлено в 07:54
Политика

Терезу Мэй не пригласили на общий ужин на саммите ЕС

Британский премьер Тереза Мэй, вопреки протоколу, не была приглашена на общий ужин лидеров стран-членов ЕС в первый день саммита в Бросселе.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Момент нападения на полицейского в Нижнекамске попал на видео

Обновлено в 10:30
Общество

Алексей Текслер объяснил, почему изменил план первой поездки

Напомним, в рабочей поездке с врио губернатора находится и корреспондент "Губернии".
Обновлено в 03:53
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом

Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Хоккей

Оформивший первый в карьере хет-трик Барбашев стал звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:58
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено 20 марта в 15:40
Происшествия

На священника в Канаде напали во время мессы

В канадском Монреале в оратории Святого Иосифа на священника напали во время мессы с острым предметом, он ранен.
Обновлено в 11:04
Происшествия

СБУ обвинила спецслужбы России в подготовке теракта в метро Харькова

Как указали в СБУ, подозреваемому российские спецслужбы выплатили за сотрудничество $15 тыс. и дали инструкции по проведению подготовки к теракту.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Главарь ИГ растолстел и покрасился

Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.
Обновлено в 08:34
Общество

Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери

Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено в 07:24
Культура

Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства

Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Школу на юго-западе Москвы проверяют после звонка о «минировании»

Школу на юго-западе столицы проверяют после анонимного звонка о "минировании". Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс

Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено вчера в 08:55
Театры

Сергей Полунин станет худруком новой балетной школы в Севастополе

Обновлено в 10:33
Политика

Дамаск ответил Трампу на твит о признании Голанских высот израильскими

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности признания Голанских высот территорией Израиля являются безответственными, передает сирийское государственное информагентство SANA слова представителя МИДа страны.
Обновлено в 02:36
Общество

Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых

О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

Порошенко заступился за посла США на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заступился за посла США в стране Мари Йованович, которая, по его словам, играет важную роль в развитии отношений между двумя государствами.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Певица Юлия Началова, умершая 16 марта на 39-м году жизни, похоронена в четверг на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 09:36
Спорт

Источник: Апелляция Васильевой отклонена, биатлонистка будет дисквалифицирована

Как сообщает источник в ТАСС, спортсменку ожидает дисквалификация.
Обновлено в 11:02
Политика

США расширили санкционные списки по Ирану

13 февраля Вашингтон усилил ограничительные меры против Ирана, внеся в санкционный список еще две организации и девять физических лиц.
Обновлено в 10:38
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Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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