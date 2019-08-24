Футбол
«Ливерпуль» намерен увеличить зарплату ван Дейку в два разаЧемпионат 04:31
В минувшем сезоне 28-летний голландец принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также двух результативных передач. Ван Дейк был признан лучшим игроком АПЛ сезона-2018/19. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года.
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Игры серии Persona купили 10 миллионов игроков
Японские геймдизайнеры выбрали самую незабываемую игру, и это Persona 5 Самой успешной и культовой частью серии, несомненно, стала Persona 5. В апреле 2019 года Atlus объявила, что удалось продать 2,7 миллиона копий игры.
Обновлено вчера в 08:33
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Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено в 07:29
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На фестивале «Таврида-Арт» установили два рекорда России
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На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
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Стал известен стартовый состав на сегодняшний выездной матч седьмого тура Российской премьер-лиги «Зенита» против «Уфы».
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Украинский боксер Усик отказался от боя с россиянином Федосовым
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Слуцкий: Россия поднимет в ПАСЕ вопрос о действиях США по вооружениям
«Российская делегация намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ», — цитирует его РИА Новости.
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Создан алгоритм, превращающий лист бумаги в фигуру любой формы
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Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
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Додон объявил о возобновлении стратегического партнерства с РФ
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна возобновляет стратегическое сотрудничество по всем направлениям с Россией, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:58
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В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
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Михалков рассказал о состоянии после семи операций
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Авто
В Германии нашли стоянку с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как стало известно, на территории старого аэропорта, недалеко от немецкого города Бремен расположились около 9 тыс. неисправных автомобилей Mercedes-Benz.
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Эксперт рассказала, как уменьшить вред для здоровья при пользовании смартфоном
Эксперт из Университета Пердана Эрна Фариза Мохд Поот рассказала, как можно уменьшить вред для здоровья при пользовании смартфоном.
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