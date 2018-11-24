Футбол

«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»
Газета.Ru
12:17

"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Уотфорде, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Мохамед Салах, Трент Александер-Арнольд и Роберто Фирмино.
Газета.Ru12:17

Подробнее о событии

Новый кошмар «Баварии», дежурный гол Криштиану Роналду

Спорт-Экспресс15:31

Гол Салаха помог «Ливерпулю» в меньшинстве победить «Уотфорд» в матче АПЛ

RT на русском12:43

«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»

Газета.Ru12:17

«Ливерпуль» крупно обыграл «Уотфорд», «Эвертон» оказался сильнее «Кардиффа»

Чемпионат11:54

«Ливерпуль» обыграл на выезде «Уотфорд»

Советский спорт11:54

«Ливерпуль» в меньшинстве обыграл «Уотфорд» и продолжает погоню за «Манчестер Сити»

Sport24.ru11:52

«Ливерпуль» побил свой рекорд по пропущенным голам в АПЛ на старте сезона

Евро-футбол.ру12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Футбол

Матч финала Кубка Либертадорес перенесли на 25 ноября

Обновлено в 19:31
Футбол

«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»

Обновлено в 19:33
Футбол

Гол Криштиану, который побил результативный рекорд «Ювентуса»

Криштиану стал первым футболистом «Ювентуса» за 50 лет, забившим 9 мячей в дебютных 13 матчах в Серии А. Всего Роналду отличился 10 раз в 16 стартовых официальных матчах за «бьянконери».
Обновлено в 18:55
Футбол

«Тоттенхэм» нанес «Челси» первое поражение в чемпионате

"Тоттенхэм" нанес "Челси" первое поражение в сезоне, а сам выиграл в тртий раз подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
Обновлено в 16:24
Футбол

«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 19:22
Футбол

«Бавария» сыграла вничью с «Фортуной», ведя в счете в два мяча

«Бавария» набрала 21 очко и занимает 5-е место в Бундеслиге. На счету «Фортуны» 9 очков и 17-я позиция.
Обновлено в 18:46
Футбол

«ПСЖ» одержал 14-ю победу подряд в Лиге 1, обыграв «Тулузу»

«ПСЖ» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой».
Обновлено в 15:52
Футбол

Хохлов: в матче с «Енисеем» снова возникли проблемы с реализацией

Обновлено в 15:48
Футбол

Все футболисты «Спартака» тренируются в общей группе кроме Еременко

Обновлено в 08:14
Футбол

Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»

23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 17:08
Футбол

Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»

Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера

Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03
Футбол

ФК «Нижний Новгород» одержал победу над «Томью»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу над лидером ФНЛ — командой «Томь» из Томска.
Обновлено в 15:09
Футбол

Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»

Обновлено в 16:07
Футбол

«Балтика» вдевятером проиграла «Сочи», «Тамбов» одолел «СКА-Хабаровск»

В другом матче ФК «Сочи» на своем поле обыграл «Балтику» (4:1). Гости завершали встречу вдевятером.
Обновлено в 12:29
ещё по теме
Роберто Фирмино
Бразильский футболист
Бразильский футболист, атакующий полузащитник, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Бразилии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное