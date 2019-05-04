Футбол

«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»Вести.Ru 16:45

В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
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«Ливерпуль» вырвал победу над «Ньюкаслом», но потерял Салаха

Евро-футбол.ру16:43

«Ньюкасл» не смог отобрать очки у «Ливерпуля», несмотря на гол Рондона

Спорт-Экспресс16:50

«Ливерпуль» в концовке матча вырвал победу у «Ньюкасла»

Советский спорт16:42

«Ливерпуль» в концовке вырвал победу над «Ньюкаслом»

Матч ТВ16:47

«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом» и возглавил таблицу АПЛ

Газета.Ru16:55

«Зенит» — чемпион, Фернандо принёс победу «Спартаку», Неймар забил за «ПСЖ»

Чемпионат17:00

Салах столкнулся с вратарем «Ньюкасла». Форварда унесли с поля на носилках

Sports.ru16:25
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Политика

Ляшко назвал «три главных вопроса» Зеленскому

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал "три ключевых вопроса" к избранному президенту страны Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 16:11
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Футбол

Файер-феерия в Пулково. «Зенит» встретили тысячи болельщиков

Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» встретили команду в аэропорту Пулково, чтобы поздравить с чемпионством.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Венесуэле разбился военный вертолет

Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Футбол

Панов: не буду поздравлять «Зенит» с чемпионством

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, ставший после завершения карьеры футболиста болельщиком московского «Спартака», прокомментировал чемпионство команды из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:56
Музыка

Небензя спел в ООН песни военных лет

Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность

В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Хоккей

Сборная Чехии обыграла Швецию в матче Евротура

Добавим, что в заключительном матче чешского этапа Евротура сборная Швеции сыграет против Финляндии, а Чехия сыграет с командой России.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес

У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса

В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным

Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено в 15:33
Политика

Скотленд-Ярд не станет заводить дело об утечке информации из Совбеза

Скотленд-Ярд не станет расследовать дело о распространении секретной информации, которое допустил бывший глава Минобороны Гэвин Уильямсон.
Обновлено в 12:46
Футбол

«Сельта» обыграла «Барселону» в матче 36-го тура чемпионата Испании

"Сельта" на своем поле обыграла "Барселону" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:48
Политика

В Грузии назвали условие размещения военной базы США в стране

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал условие размещения военной базы Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Футбол

Защитник "Арсенала" Виктор Альварес: "Зашел губернатор, поблагодарил за победы над "Локо" и "Спартаком"

Защитник "Арсенала" Виктор Альварес после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) рассказал о визите в раздевалку губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Обновлено в 16:06
Общество

Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области

Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Кино

Энтони Хопкинс и Оливия Колман сыграют в фильме «Отец»

Известные актеры Энтони Хопкинс и Оливия Колман согласились сняться в фильме «Отец» по одноименной пьесе немецкого драматурга Флориана Зеллера.
Обновлено в 14:34
Общество

Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева проводят майские праздники вместе

Шоумен поделился совместным снимком с супругой.
Обновлено в 00:00
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Общество

В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Теннис

Касаткина уступила Азаренко на старте теннисного турнира в Мадриде

Обновлено в 10:50
Здоровье

Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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Ньюкасл Юнайтед
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Английский профессиональный футбольный клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. По итогам сезона 2016/17 выиграл Чемпионшип и завоевал себе право выхода в Премьер-лигу.
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