Футбол
«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»Вести.Ru 16:45
В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:06, Ашберн
Политика
Ляшко назвал «три главных вопроса» Зеленскому
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал "три ключевых вопроса" к избранному президенту страны Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 16:11
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Футбол
Файер-феерия в Пулково. «Зенит» встретили тысячи болельщиков
Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» встретили команду в аэропорту Пулково, чтобы поздравить с чемпионством.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
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Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Футбол
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, ставший после завершения карьеры футболиста болельщиком московского «Спартака», прокомментировал чемпионство команды из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:56
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность
В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
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Сборная Чехии обыграла Швецию в матче Евротура
Добавим, что в заключительном матче чешского этапа Евротура сборная Швеции сыграет против Финляндии, а Чехия сыграет с командой России.
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Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено в 15:33
Политика
Скотленд-Ярд не станет заводить дело об утечке информации из Совбеза
Скотленд-Ярд не станет расследовать дело о распространении секретной информации, которое допустил бывший глава Минобороны Гэвин Уильямсон.
Обновлено в 12:46
Футбол
«Сельта» обыграла «Барселону» в матче 36-го тура чемпионата Испании
"Сельта" на своем поле обыграла "Барселону" в матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 16:48
Политика
В Грузии назвали условие размещения военной базы США в стране
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал условие размещения военной базы Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Футбол
Защитник "Арсенала" Виктор Альварес: "Зашел губернатор, поблагодарил за победы над "Локо" и "Спартаком"
Защитник "Арсенала" Виктор Альварес после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) рассказал о визите в раздевалку губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
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Общество
Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области
Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Кино
Энтони Хопкинс и Оливия Колман сыграют в фильме «Отец»
Известные актеры Энтони Хопкинс и Оливия Колман согласились сняться в фильме «Отец» по одноименной пьесе немецкого драматурга Флориана Зеллера.
Обновлено в 14:34
Общество
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева проводят майские праздники вместе
Шоумен поделился совместным снимком с супругой.
Обновлено в 00:00
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов
Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03