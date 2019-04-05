Футбол

«Саутгемптон» и «Ливерпуль» определились со стартовыми составамиГазета.Ru 14:59

"Саутгемптон" и "Ливерпуль" определились со стартовыми составами на матч 33-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
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«Ливерпуль», уступая по ходу матчей, набрал 16 очков. Больше всех в сезоне АПЛ

Sports.ru22:00

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

Чемпионат16:51

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и вернулся на первое место

Спорт-Экспресс16:51

«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вернул лидерство в чемпионате Англии

Газета.Ru16:55

Салах принес «Ливерпулю» победу над «Саутгемптоном» и вывел команду на первое место в АПЛ

Матч ТВ16:54

Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать волевую победу над «Саутгемптоном»

Советский спорт16:52

«Ливерпуль» вырвал победу у «Саутгемптона»

LiveSport.ru16:55
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Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Общество

В Казани разгорается скандал вокруг детей в хиджабах

Обновлено в 15:26
Транспорт

В Стамбуле начинает работу новый аэропорт

Рейс авиакомпании Turkish Airlines, который вылетает из стамбульского международного аэропорта имени Ататюрка в Сингапур в субботу в 2.00 (совпадает с мск) станет последним в истории этой воздушной гавани, после 12-часового перерыва все рейсы будут выполняться из нового Стамбульского аэропорта, сообщила авиакомпания.
Обновлено в 19:05
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено в 02:51
Общество

Телеканал Би-би-си обвинили в гендерной дискриминации

Бывшая ведущая передачи «Панорама» на британском Би-би-си Фиона Брюс рассказала о факте гендерной дискриминации на этом телеканале.
Обновлено в 22:46
Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
Обновлено в 20:03
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Футбол

Пятницкий: «„Спартак“ обыграет ЦСКА в дерби со счётом 3:1»

Ветеран "Спартака" Андрей Пятницкий в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской высказал мнение о предстоящем дерби 22-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Арестован скрывавшийся фигурант дела Абызова

Следствие задержало Сергея Ильичева, шестого фигуранта по делу экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова о хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 12:41
Игры

Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах

По словам Джейсона Шрайера, Kotaku получил информацию о скандинавском сеттинге следующей Assassin's Creed ещё несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:11
Политика

Нил Ушаков снят с поста мэра Риги

Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
Обновлено в 02:27
Энергетика

Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен

Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено в 11:07
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Учёные из Китая и Великобритании сообщили, что будет, если ежедневно съедать одно куриное яйцо.
Обновлено 03 апреля в 11:11
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Хоккей

Панарин принес «Коламбусу» победу над «Рейнджерс»

Встреча завершилась победой "пиджаков" по буллитам со счетом 3:2. Автором победного броска стал Артемий Панарин.
Обновлено в 22:08
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено в 11:10
Авто

Назвали самые лучшие японские бюджетные кроссоверы с полным приводом

Обновлено в 00:26
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 20:53
Общество

Наведут на мысль: «теория подталкивания» остается спорной, но применяемой практикой

Теория подталкивания (Nudge theory) — одно из самых модных и обсуждаемых направлений современной социологии и психологии масс.
Обновлено в 17:02
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Политика

Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев

Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Гаджеты

Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi

Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Наука

Исследователи разрабатывают способ управления скоростью света

Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Любовница главы Amazon подала на развод после расторжения брака Безоса

Обновлено в 18:58
Технологии

Руководители IT-компаний увидели в ИИ опасность «разучиться думать»

Дальнейшее развитие ИИ приведет к тому, что общество будет ощущать себя в опасности и даст реакционный ответ, считают 77% руководителей и 81% представителей широкой общественности.
Обновлено в 21:19
Политика

На время дебатов Порошенко и Зеленского стадион занят под книги

В Киеве на стадионе «Олимпийский», на котором кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский на 19 апреля запланировали дебаты, будет проходить «Весенний книжный Медвин».
Обновлено в 21:22
Происшествия

Сбежавшая из психбольницы россиянка пробралась на самолет «зайцем»

Сбежавшая из психбольницы в Уфе женщина проникла на борт самолета без документов и билета.
Обновлено в 14:05
Политика

Замминистра финансов США возглавил Всемирный банк

Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас возглавил Всемирный банк (ВБ).
Обновлено в 21:27
Экономика

«Магнит» захотел купить «Ленту»

Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории национальной сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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