Футбол
«Ливерпуль» в концовке матча добыл победу над «Саутгемптоном»Красная весна вчера в 16:48
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» 5 апреля в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу. «Саутгемптон» неожиданно вышел вперед на 7-й минуте игры. Отличился нападающий команды Шейн Лонг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ливерпуль», уступая по ходу матчей, набрал 16 очков. Больше всех в сезоне АПЛ
Sports.ruвчера в 22:00
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и вернулся на первое место
Спорт-Экспрессвчера в 16:51
Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать волевую победу над «Саутгемптоном»
Советский спортвчера в 16:52
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
Политика
Волкер призвал украинцев отдать голос за Порошенко во втором туре
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил украинцам, почему на президентских выборах они должны проголосовать за Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Володин предложил разрешить Госдуме формировать правительство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в российскую Конституцию необходимо внести поправки, которые бы разрешали Госдуме принимать участие в формировании правительства страны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Одного из организаторов протестов отправили под арест
Одного из организаторов протестов отправили под арест Нальчикский городской суд арестовал на один месяц главу Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева, рассказал "Медиазоне" адвокат Кязим Атабиев, который представляет интересы другого фигуранта дела — Амира Осканова.
Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Общество
Сахалинцы на пикетах требуют освободить косаток из «китовой тюрьмы»
Жители Сахалина вышли в субботу на одиночные пикеты за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщили РИА Новости в общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".
Обновлено в 07:25
Политика
Украинский суд признал переименование УПЦ незаконным
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Долженкова и признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 07:26
Футбол
Салах забил 50-й гол в АПЛ за «Ливерпуль»
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 50-й гол за команду в рамках английской Премьер-Лиги.
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) страны нанесла удары по позициям Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар, сообщает Al Jazeera.
Обновлено в 05:03
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции в середине ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 08:55
Музыка
Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Генсек ЛАГ: суверенитет Сирии серьёзно подорван
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что суверенитет Сирии был серьёзно подорван за годы войны.
Обновлено в 06:24
Политика
Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии
Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Политика
МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия
При взрывах в Афганистане погибли два человека
Обновлено в 03:03
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Авто
Электрокар Tesla Model X прошел испытания грязью
На YouTube-канале Teslicka CZ разместили видеоролик, на котором запечатлено, как электрический кроссовер Tesla Model X справляется с грязевыми препятствиями, испытания проходили на площадке автодрома Czech Motorland.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту
Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония.
Обновлено вчера в 09:34
Кино
Премьера «Шазам!»: первые отзывы и приколы
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе
В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
Обновлено в 07:10
Авто
Историки автомобилестроения рассказали о лимузине на основе ВАЗ-21099
Историки автомобилестроения рассказали об одной идеи Волжского автозавода, которая так и не была реализована - лимузине на основе ВАЗ-21099.
Обновлено в 02:49
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Футбол
Объявлены стартовые составы команд на матч между «Анжи» и «Динамо»
Футбольные клубы российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» из Махачкалы и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 6 апреля, который состоится в Каспийске.
Обновлено в 06:34
Политика
Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко
В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Политика
Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»
В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
Обновлено в 02:35
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Авто
Бюджетный KIA Sportage показал ошеломительный результат в марте
Обновлено в 04:11