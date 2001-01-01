Футбол
«Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити». Да, мы сами в это не верилиСпорт день за днем 05:14
Sky Sports раскопал интересную историю про вручение чемпионского кубка АПЛ. Мы уже расписали полный расклад, и шансы «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» завоевать трофей.
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Политика
Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной рады.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она
Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Общество
Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»
В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:18
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в доме под Ростовом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Обновлено вчера в 21:39
Здоровье
Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
На Ставрополье в ДТП пострадали граждане Армении
В результате ДТП пострадали трое граждан Армении, сообщили "РГ" в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлн
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено 10 мая в 07:28
Хоккей
Россия — Австрия 3:0 (2-й перерыв)
После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Футбол
«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 06:25
Футбол
Нобель Арустамян: «Зенит» хочет купить классного левого защитника. Есть вариант с игроком «Уфы»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах «Зенита» по покупке левого защитника.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»
Гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов утверждает, что журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео
Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Алисса Милано отказалась от секса из-за закона об абортах
Обновлено в 07:20
Общество
Как гражданские лётчики из-за автопилота стали водителями самолётов
Пилот должен уметь оперативно переходить с автоматического способа управления самолетом на ручной вариант.В отчетах МАК относительно авиакатастроф в Казани и Перми сообщается, что лётчики не имели необходимого навыка управления самолетом в ручном режиме, что привело к трагедии.
Обновлено в 03:17
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Кино
Фильм «Дылда» номинирован на премию Каннского кинофестиваля
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено вчера в 12:37
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Футбол
У Казанского собора устроили драку фанаты «Зенита» и ЦСКА
Обновлено в 07:36
Авто
Русфинанс Банк в апреле выдал автокредитов на рекордные 10 млрд рублей
Выдачи автокредитов Русфинанс Банком в апреле 2019 года превысили 10 млрд рублей, что на 154% выше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 06:00