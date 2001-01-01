Футбол

«Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити». Да, мы сами в это не верилиСпорт день за днем 05:14

Sky Sports раскопал интересную историю про вручение чемпионского кубка АПЛ. Мы уже расписали полный расклад, и шансы «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» завоевать трофей.
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«Манчестер Сити» может стать первой командой за последние 10 лет, защитившей титул чемпиона АПЛ

Евро-футбол.ру07:26

«Манчестер Сити» может стать первой командой АПЛ за последние 10 лет, которой удалось защитить титул чемпиона

Матч ТВ07:19

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут провести «золотой матч»

Sport.ru06:58

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» могут провести «золотой матч»

Спорт-Экспресс05:50

Кто станет чемпионом Англии?

Чемпионат07:16

«Брайтон» – «Ман Сити». Текстовая трансляция в 17:00

Sports.ru05:55

«Ливерпуль» уже победил «Манчестер Сити». Да, мы сами в это не верили

Спорт день за днем05:14
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Политика

Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной рады.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Общество

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Общество

Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»

В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:18
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в доме под Ростовом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Обновлено вчера в 21:39
Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

На Ставрополье в ДТП пострадали граждане Армении

В результате ДТП пострадали трое граждан Армении, сообщили "РГ" в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлн

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено 10 мая в 07:28
Хоккей

Россия — Австрия 3:0 (2-й перерыв)

После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Футбол

«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон

Обновлено в 06:25
Футбол

Нобель Арустамян: «Зенит» хочет купить классного левого защитника. Есть вариант с игроком «Уфы»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о трансферных планах «Зенита» по покупке левого защитника.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Доренко знал о своем диагнозе, заявил гендиректор «Говорит Москва»

Гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов утверждает, что журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео

Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес

Алисса Милано отказалась от секса из-за закона об абортах

Обновлено в 07:20
Общество

Как гражданские лётчики из-за автопилота стали водителями самолётов

Пилот должен уметь оперативно переходить с автоматического способа управления самолетом на ручной вариант.В отчетах МАК относительно авиакатастроф в Казани и Перми сообщается, что лётчики не имели необходимого навыка управления самолетом в ручном режиме, что привело к трагедии.
Обновлено в 03:17
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:37
Спорт

Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады

Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая отдыхает вместе с маленькой дочкой Машей. В своем Instagram Лера поделилась новым фото с малышкой, сделанным возле бассейна.
Обновлено вчера в 13:01
Кино

Фильм «Дылда» номинирован на премию Каннского кинофестиваля

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:33
Футбол

У Казанского собора устроили драку фанаты «Зенита» и ЦСКА

Обновлено в 07:36
Авто

Русфинанс Банк в апреле выдал автокредитов на рекордные 10 млрд рублей

Выдачи автокредитов Русфинанс Банком в апреле 2019 года превысили 10 млрд рублей, что на 154% выше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 06:00
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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