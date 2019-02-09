Футбол
«Ливерпуль» уверенно обыграл «Борнмут»Матч ТВ 12:17
Садио Мане
|24′
|25′
Диего Рико
Джорджиньо Вейналдум
|34′
|38′
Адам Смит
Мохамед Салах
|48′
|59′
Джордон Айб
Доминик Соланке
Жоэль Матип
|62′
|73′
Джефферсон Лерма
Лис Муссе
Джорджиньо Вейналдум
Трент Арнолд
|77′
|80′
Диего Рико
Крис Мипэм
Эндрю Робертсон
|87′
Садио Мане
Дивок Ориги
|87′
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
|90′
|66%
|Владение мячом
|34%
|89%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|5
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
7
Милнер
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
66
Александер-Арнолд
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
15
Старридж
27
Ориги
1
Боруц
15
Смит
3
Кук
5
Аке
33
Мипэм
29
Соланке
4
Гослинг
9
Муссе
6
Серман
24
Фрейзер
17
Кинг
Борнмут
Расстановка 4‑5‑1
«Ливерпуль» уверенно обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа. В составе команды отличились Садио Мане, Жоржиньо Вейналдум и Мохамед Салах.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 16:14, Вашингтон
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