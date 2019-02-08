Футбол
«Ливерпуль» уверенно обыграл «Борнмут»Матч ТВ вчера в 12:17
Садио Мане
|24′
|25′
Диего Рико
Джорджиньо Вейналдум
|34′
|38′
Адам Смит
Мохамед Салах
|48′
|59′
Джордон Айб
Доминик Соланке
Жоэль Матип
|62′
|73′
Джефферсон Лерма
Лис Муссе
Джорджиньо Вейналдум
Трент Арнолд
|77′
|80′
Диего Рико
Крис Мипэм
Эндрю Робертсон
|87′
Садио Мане
Дивок Ориги
|87′
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
|90′
|66%
|Владение мячом
|34%
|89%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|9
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|6
|1
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|5
|10
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|5
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
7
Милнер
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
66
Александер-Арнолд
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
15
Старридж
27
Ориги
1
Боруц
15
Смит
3
Кук
5
Аке
33
Мипэм
29
Соланке
4
Гослинг
9
Муссе
6
Серман
24
Фрейзер
17
Кинг
Борнмут
Расстановка 4‑5‑1
«Ливерпуль» уверенно обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа. В составе команды отличились Садио Мане, Жоржиньо Вейналдум и Мохамед Салах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Салах ответил хейтерам мощнейшим голом. А у «Ливерпуля» первая крупная победа в 2к19
Sport24.ruвчера в 12:15
Эндрю Робертсон: «Кейта против „Борнмута“ провел свой лучший матч за „Ливерпуль“»
Sports.ruвчера в 16:30
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Происшествия
На Сахалине загорелся торговый центр
Обновлено вчера в 22:54
Авто
Названы самые удобные автомобили
Пятерку самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке, выбрали эксперты портала SpeedMe.
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Экс-участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале Карбышеве
Обновлено вчера в 19:08
Музыка
Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки
Рэпер написал позже, что захотел побить свой собственный рекорд и установить тем самым новый.
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области
"Погибли пять человек, четверо детей среди них", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, были ли они членами одной семьи.
Обновлено вчера в 14:48
Здоровье
Названы пять простых способов оздоровить кишечник
Обновлено вчера в 04:05
Общество
Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии
Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено вчера в 02:29
Политика
Украинцы массово пожаловались на проблемы с въездом в Россию
Российские пограничники безосновательно перестали пропускать в страну граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено вчера в 12:55
Экономика
Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 18:12
Музыка
На итальянском музыкальном конкурсе «Сан-Ремо» победил певец Махмуд
Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо", завершившегося в ночь на воскресенье, стал певец Махмуд (Mahmoud) с песней Soldi ("Деньги").
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие
Новый российский летающий радар А-100 совершил первый полет
Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 «Премьер» совершил первый полет.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие
На Украине заявили об использовании лазерного оружия в Донбассе
Госпогранслужба Украины в очередной раз обвинила ополченцев в Донбассе в использовании лазерного оружия, заявление опубликовано на сайте украинского ведомства.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Лионе женщина и ребенок погибли при взрыве в пекарне
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Российский эксперт оценил шведский истребитель — «убийцу» Су
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча
По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии
Герцог Эдинбургский Филипп принял решение добровольно сдать свои водительские права после «тщательных раздумий» над аварией, в которую он попал в январе.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Вертолет с 23 военными упал на спорной территории Судана
Обновлено вчера в 21:46
Авто
Названы самые сомнительные «помощники» для русского водителя
Эксперты издания «Тарантас Ньюс» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
Обновлено вчера в 03:45
Происшествия
В Великобритании в ДТП погиб известный рэпер
В Великобритании в автокатастрофе погиб знаменитый британский рэпер Cadet (настоящее имя Блейн Джонсон). Об этом 10 февраля сообщает CNN.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Киеве радикалы обстреляли дом Авакова из салютных установок
В Киеве радикалы атаковали дом министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Видео нападения появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
В Париже «желтые жилеты» столкнулись с полицией
Более чем два месяца протестных акций ранения различной степени тяжести получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено вчера в 08:26
Гаджеты
Apple передумала повышать цены на новые iPhone
Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.
Обновлено вчера в 15:33
Авто
Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом
Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле
Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено 08 февраля в 03:17
Происшествия
В Мексике застрелили известного радиоведущего
В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами
В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 16:26