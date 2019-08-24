Футбол
«Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два разаМатч ТВ 04:20
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ведет с командой переговоры о новом контракте. Сообщается, что игрок сборной Нидерландов получит существенную прибавку к зарплате. По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.
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Если Rolls-Royce предложит пикап Cullinan, можно поспорить, что хотя бы несколько человек захотят его просто из фанатизма.
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Только что завершился финал верхней сетки плей-офф The International 2019, и первая команда, которая сразится в гранд-финале за право поднять трофейный Аегис — действующие чемпионы OG.
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Сергей Ковалев защищает чемпионский титул в бою с Энтони Ярдом Завтра один из самых известных российских боксеров Сергей Ковалев будет защищать в Челябинске принадлежащее ему звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,4 кг в бою с очень экстравагантным и неординарным персонажем.
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Кино
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Скончался популярный переводчик фильмов Юрий Живов
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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил потерю Крыма с кражей ребенка у родителей.
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В Петербурге определили 99 победителей кадрового конкурса
Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
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Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
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В Германии требуют удалить украинский сайт «Миротворец»
Немецкое правительство осуждает сайт «Миротворец» и требует от украинской власти предпринять действия по его удалению.
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Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 09:19