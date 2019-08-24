Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ведет с командой переговоры о новом контракте. Сообщается, что игрок сборной Нидерландов получит существенную прибавку к зарплате. По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.

«Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два раза

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