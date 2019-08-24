Футбол

«Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два разаМатч ТВ 04:20

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ведет с командой переговоры о новом контракте. Сообщается, что игрок сборной Нидерландов получит существенную прибавку к зарплате. По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.
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«Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два раза

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СМИ: «Ливерпуль» в два раза поднимет зарплату ван Дейку

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«Ливерпуль» хочет повысить зарплату ван Дейку в два раза

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Матч ТВ04:20

Ван Дейк подпишет новый контракт и в два раза увеличит зарплату

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Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

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Пять человек погибли в ДТП в Калуге

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Как стало известно РЕН ТВ, тело местной жительницы с перерезанным горлом обнаружила ее подруга вечером 23 августа.
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В материале напоминается, что Индия ещё в 2017 году озвучила намерение по приобретению 1770 боевых машин.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Арсеналом» поделился мнением о форварде лондонской команды Пьере-Эмерике Обамеянге.
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Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
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Нидерландский футболист, центральный защитник, игрок английского клуба «Ливерпуль» и капитан сборной Нидерландов.
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