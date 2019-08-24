Футбол
«Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два разаМатч ТВ 04:20
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ведет с командой переговоры о новом контракте. Сообщается, что игрок сборной Нидерландов получит существенную прибавку к зарплате. По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
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Страницы, принадлежащие соискателю, мониторят более 70% работодателей, перед тем, как одобрить кандидатуру на вакантное место.
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Игры
Ритуалы по инструкции: Exorcise the Demons выйдет в сентябре
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Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках
Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
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Пока непонятно, для каких моделей предназначается эта платформа, но в презентации она упомянута в связке с фирменным модемом 5G Balong 5000.
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Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
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Обновлено вчера в 14:47
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Главный тренер сборной России рассказал о дисквалификации Кузнецова
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Qualcomm и индийская Tech Mahindra займутся разработкой решений для «умных» городов
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В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, водитель погиб
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Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено вчера в 06:31
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51