Футбол
«Ливерпуль» уступил «Боруссии» в товарищеском матчеГазета.Ru 00:18
"Ливерпуль" уступил дортмундской "Боруссия" в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках зарубежного турне европейских команд в американском Нотр-Даме. Матч завершился победой дортмундцев - 3:2.
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