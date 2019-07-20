Футбол
«Ливерпуль» уступил «Боруссии» в товарищеском матчеГазета.Ru 00:18
"Ливерпуль" уступил дортмундской "Боруссия" в товарищеском матче. Встреча прошла в рамках зарубежного турне европейских команд в американском Нотр-Даме. Матч завершился победой дортмундцев - 3:2.
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Боруссия Дортмунд – Ливерпуль. Ставки эксперта на предсезонный товарищеский матч
Букмекеры.рфвчера в 09:26
«Боруссия» Д — «Ливерпуль». Прогноз на международный товарищеский матч 20 июля 2019 года
LiveSport.ru18 июля в 16:55
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