Футбол

«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионовSoccer.ru 12:31

Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
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Полиция сообщила, сколько людей посетили парад «Ливерпуля»

Евро-футбол.ру16:45

Футболисты пели, Клопп считал кубки. Сумасшедший чемпионский парад «Ливерпуля» после победы в ЛЧ

Sport24.ru14:16

«Ливерпуль» вернулся в Англию и проводит чемпионский парад после победы в ЛЧ

Бомбардир.ру12:54

«Ливерпуль» опубликовал видео с парада в честь победы в Лиге чемпионов

Матч ТВ12:04

«Ливерпуль» опубликовал видео с парада в честь победы в Лиге чемпионов

Sportbox.RU12:04

Триумфальное красное море в Ливерпуле. Чемпионский парад победителя Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс15:08

🚌🏆Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек

Sports.ru11:35
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Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 13:59
Здоровье

Ушла из жизни заместитель главного врача СОКБ им. Середавина Ольга Мищенко

Уполномоченный по правам человека в Самарской области, сотрудники аппарата, члены Общественного и Экспертного советов выражают соболезнования в связи со скоропостижным уходом из жизни члена Общественного совета при Уполномоченном Ольги Васильевны Мищенко.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу

К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.
Обновлено в 21:51
Авто

Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения.
Обновлено в 04:01
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

"Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
Обновлено в 20:43
Политика

В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте

На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
Обновлено в 21:47
Политика

Россия, по неподтвержденным данным, отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы

Ранее США фактически обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу, которая переживает сейчас острый политический, экономический и социальный кризис.
Обновлено в 21:03
Здоровье

Болезнь, которая убивает незаметно

Заболевание развивается очень быстро, у него острейшее начало, через несколько часов ребенок уже может быть в тяжелом состоянии.
Обновлено в 21:47
Политика

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа

На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Общество

На Сахалине опять подорожал бензин

Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Общество

Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Мечеть Омейядов в Алеппо восстановят за восемь лет

Обновлено в 22:06
Экономика

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 17:01
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Сбившего подростка на тротуаре водителя BMW ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя BMW, который сбил подростка на тротуаре.
Обновлено в 21:41
Экономика

Подмосковное метро не замыкается в круг

О строительстве легкого метро (скоростного трамвая) подмосковные власти говорят с 2014 года.
Обновлено в 17:55
Интернет

Google сообщил о сбоях в работе сервисов

Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Экономика

Кого заставят страховать жильё? В платёжках за ЖКУ появится новый пункт

4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 17:05
Происшествия

На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный

По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.
Обновлено в 22:18
Политика

Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Обновлено в 19:11
Недвижимость

Пермь бьет рекорды по росту цен на новостройки

За год рост цен на новые квартиры в Перми составил 13,07%, а средняя стоимость одного квадратного метра в новом доме достигла 59,9 тыс. рублей.
Обновлено в 12:50
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
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