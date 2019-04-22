«Ливерпуль» установил рекорд клуба по набранным очкам в АПЛRT на русском вчера в 13:30

Обыграв «Кардифф Сити» со счётом 2:0, футболисты «Ливерпуля» установили новый клубный рекорд по количеству набранных очков — 88 пунктов. Предыдущее достижение было установлено красными в сезоне-2008/09. Тогда «Ливерпуль» набрал 86 очков.

«Ливерпуль» установил рекорд клуба по набранным очкам в АПЛ

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