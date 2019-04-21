«Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛБомбардир.ру вчера в 13:37

«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» в матче 35-го тура чемпионата Англии (2:0). Команда Юргена Клоппа набрала 88 очков, это рекорд для клуба в АПЛ. Премьер-лига в нынешнем виде существует с 1992 года.

«Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛ

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