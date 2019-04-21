Футбол
«Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛБомбардир.ру 13:37
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
|57′
Джорджиньо Вейналдум
Байе Умар Ньяссе
Кеннет Зохоре
|67′
|71′
Наби Кейта
Фабиньо
|75′
Фабиньо
Джеймс Милнер
Джо Роллс
Леандро Бакуна
|79′
Арон Гуннарссон
|80′
|81′
Джеймс Милнер
Дэвид Хойлетт
Джос Мерфи
|83′
|86′
Трент Арнолд
Джо Гомес
|90′+1′
Джеймс Милнер
|26%
|Владение мячом
|74%
|54%
|Процент точных передач
|86%
|2
|Удары в сторону ворот
|8
|2
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|2
|4
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|10
|7
|Отборы
|8
|6
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Кардифф Сити
Расстановка 4‑5‑1
1
Этеридж
2
Пелтьер
4
Моррисон
5
Экееле Манга
3
Беннетт
11
Мерфи
17
Гуннарссон
21
Камараса
15
Бакуна
19
Мендес-Лэйнг
10
Зохоре
13
Алиссон
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
5
Вейналдум
7
Милнер
11
Салах
9
Фирмино
10
Мане
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» в матче 35-го тура чемпионата Англии (2:0). Команда Юргена Клоппа набрала 88 очков, это рекорд для клуба в АПЛ. Премьер-лига в нынешнем виде существует с 1992 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport - за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
Обновлено в 04:10
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,35% голосов, почти в три раза опережая действующего главу государства Петра Порошенко, которого поддержали 24,3% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 20,91% протоколов.
Обновлено в 18:06
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Хочу извиниться перед болельщиками „МЮ“»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча АПЛ с "Эвертоном" (0:4).
Обновлено в 10:59
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал ходатайство в Службу безопасности Украины (СБУ) о снятии с него запрета на въезд в страну.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон впервые вышла в свет после рождения третьего ребенка
19 марта 38-летняя Джессика Симпсон стала мамой в третий раз. На днях папарацци запечатлели первое появление певицы на публике после родов.
Обновлено в 05:45
Кино
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Обновлено в 16:12
Космос
Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке
Обновлено в 09:04
Происшествия
Активиста в Екатеринбурге задержали за установку «надгробий» Путина
Полиция Екатеринбурга задержала активиста «бессрочного протеста» Михаила Клюкина за установку на городских улицах двух символических «надгробий» с портретами президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 15:05
Политика
Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс
Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено в 16:01
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Энергетика
«Транснефть» нашла источник загрязнения идущей в Белоруссию нефти
Компания «Транснефть» выяснила, что источник загрязения нефти, поступающей на белорусские НПЗ в Мозыре и «Нафтан», находится на участке нефтепровода Самара-Унеча.
Обновлено в 17:05
Космос
Как выглядит развитие черной дыры
Обновлено 19 апреля в 10:16
Политика
Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом
Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.
Обновлено в 17:05
Общество
Чайка открыл казачий кадетский корпус на Кубани
Генеральный прокурор России Юрий Чайка принял участие в открытии реконструированного казачьего кадетского корпуса на Кубани.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
Российский генерал отметил важность превосходства в киберпространстве
Мизинцев отметил, что в сложившихся условиях эффективность применения войск напрямую зависит от возможностей системы управления, развитие которой является приоритетным направлением строительства вооруженных сил.
Обновлено в 18:05
Общество
Гороскоп на неделю с 22 по 29 апреля: нас ждут сюрпризы
Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
Обновлено вчера в 02:10
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Политика
Владимир Пастухов: В заслугу украинскому президенту Петру Порошенко мы можем поставить мирную передачу власти
Владимир Пастухов добавил, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем ситуация на Украине свелась к сведению счетов с Петром Порошенко.
Обновлено в 15:03
Наука
Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой
По мнению патриарха, познания науки о Вселенной "ничтожно малы" и дальнейшие изыскания ученых "позволят познать лишь незначительную часть божественной тайны".
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Новая первая леди Украины: 9 фактов о Елене Зеленской
Как сообщалось, Елена Зеленская во многом разработала образ учителя Голобородько, ставшего президентом Украины, в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
В Сети появилось видео падения вице-спикера Рады на колени
Обновлено в 04:17
Политика
Зеленский заявил о возможной отставке генпрокурора Украины Луценко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий по данным экзитполов во втором туре выборов, планирует отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Обновлено в 15:44
Авто
Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года
Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Политика
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота
Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено в 09:23