Футбол

«Ливерпуль» установил клубный рекорд по набранным очкам в АПЛБомбардир.ру 13:37

Кардифф Сити — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
57′
Джорджиньо Вейналдум
Байе Умар Ньяссе
Кеннет Зохоре
67′
71′
Наби Кейта
Фабиньо
75′
Фабиньо
Джеймс Милнер
Джо Роллс
Леандро Бакуна
79′
Арон Гуннарссон
80′
81′
Джеймс Милнер
Дэвид Хойлетт
Джос Мерфи
83′
86′
Трент Арнолд
Джо Гомес
90′+1′
Джеймс Милнер
«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» в матче 35-го тура чемпионата Англии (2:0). Команда Юргена Клоппа набрала 88 очков, это рекорд для клуба в АПЛ. Премьер-лига в нынешнем виде существует с 1992 года.
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