Футбол
«Ливерпуль» установил клубный рекорд по количеству побед в АПЛ подрядЕвро-футбол.ру 03:43
Жоэль Матип
|41′
|48′
Давид Луиз
Мохамед Салах
|49′
Мохамед Салах
|58′
|61′
Дани Себальос
Лукас Торрейра
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
|69′
Садио Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
|77′
|81′
Джо Уиллок
Александр Ляказетт
|85′
Лукас Торрейра
|86′
Маттео Гендузи
Генрих Мхитарян
Роберто Фирмино
Адам Лаллана
|86′
Фабиньо
|90′+3′
|53%
|Владение мячом
|47%
|85%
|Процент точных передач
|87%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|5
|6
|Угловые
|4
|9
|Отборы
|7
|8
|Фолы
|5
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Адриан
66
Александер-Арнолд
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
7
Милнер
11
Салах
2 ×
20
Лаллана
15
Окслейд-Чемберлен
1
Лено
15
Мэйтленд-Найлс
5
Папастатопулос
23
Луиз
18
Монреаль
7
Мхитарян
34
Джака
9
Ляказетт
14
Обамеянг
19
Пепе
11
Торрейра
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в 3-м туре АПЛ со счётом 3:1. Как сообщает официальный сайт клуба, данная победа стала для «мерсисайдцев» уже 12-й подряд в чемпионате Англии, с учётом концовки прошлого сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Игры
Хоррор-головоломка Darq получит несколько бесплатных DLC уже в этом году
Разработчики из независимой студии Unfold Games на официальной Steam-странице своей хоррор-головоломки Darq неожиданно анонсировали, что уже в этом году игра получит несколько бесплатных DLC.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
Обновлено 23 августа в 11:47
Политика
В Абхазии началось голосование на выборах президента страны
"По всей Абхазии в 08:00 мск началось голосование по выборам президента страны", - сказал представитель ЦИК.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
Обновлено в 00:38
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе представил публике своего внебрачного сына
Не секрет, что первый сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родился, когда певец был женат на Ирине Малухиной.
Обновлено в 00:00
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Трамп заявил о возможности приглашения Путина на G7 в США
Президент США Дональд Трамп допустил вероятность, что российский лидер Владимир Путин будет приглашён на следующий саммит G7, который пройдёт в 2020 году в Соединённых Штатах.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В США шесть человек пострадали от удара молнии, спрятавшись под сосной
В Атланте шестеро человек пострадали от удара молнии во время турнира по гольфу PGA Tour, сообщает CBS News.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес
Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть
Обновлено вчера в 21:18
Единоборства
Россиянин Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире по ММА
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в США.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны
Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
Обновлено вчера в 18:56
Происшествия
В Калужской области убили 92-летнего ветерана
"Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который принимал участие в боевых действиях с 1944 года по 1945 год, имел боевые награды, награжден орденом Красной Звезды и другими", - сказала собеседница агентства.
Обновлено вчера в 12:12
Хоккей
Российского хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
Российский хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено 23 августа в 08:43
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Хоккей
Омский «Авангард» обыграл «Торпедо»
Как сообщила пресс-служба ХК "Авангард", игра далась нашим спортсменам нелегко из-за раннего начала матча - он стартовал в 11 часов.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Кривом Роге дотла сгорела церковь
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Беременная Решетова назвала приблизительную дату родов
Избранница рэпера Тимати сообщила, что находится на 8-м месяце беременности, однако ее живот выглядит аккуратным и сильно не вырос.
Обновлено в 06:32
Политика
Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Названы 5 лучших смартфонов с дисплеем до 6 дюймов
Следующим в ТОПе лучших смартфонов с дисплеем до 6 дюймов оказался Xiaomi Mi 9 SE. Его цена составляет 20 тыс. рублей.
Обновлено в 05:08
Транспорт
Три новых поезда запустили на Сокольнической линии метро
Обновлено в 06:39