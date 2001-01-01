Футбол

«Ливерпуль» установил клубный рекорд по количеству побед в АПЛ подрядЕвро-футбол.ру 03:43

Ливерпуль — Арсенал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Жоэль Матип
41′
48′
Давид Луиз
Мохамед Салах
49′
Мохамед Салах
58′
61′
Дани Себальос
Лукас Торрейра
Джорджиньо Вейналдум
Джеймс Милнер
69′
Садио Мане
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
81′
Джо Уиллок
Александр Ляказетт
85′
Лукас Торрейра
86′
Маттео Гендузи
Генрих Мхитарян
Роберто Фирмино
Адам Лаллана
86′
Фабиньо
90′+3′
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в 3-м туре АПЛ со счётом 3:1. Как сообщает официальный сайт клуба, данная победа стала для «мерсисайдцев» уже 12-й подряд в чемпионате Англии, с учётом концовки прошлого сезона.
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