Футбол

«Ливерпуль» установил клубный рекорд, набрав 88 очков в АПЛЧемпионат 13:30

Кардифф Сити — Ливерпуль
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кардифф Сити»
57′
Джорджиньо Вейналдум
Байе Умар Ньяссе
Кеннет Зохоре
67′
71′
Наби Кейта
Фабиньо
75′
Фабиньо
Джеймс Милнер
Джо Роллс
Леандро Бакуна
79′
Арон Гуннарссон
80′
81′
Джеймс Милнер
Дэвид Хойлетт
Джос Мерфи
83′
86′
Трент Арнолд
Джо Гомес
90′+1′
Джеймс Милнер
В матче 35-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Кардифф Сити» со счётом 2:0. Благодаря победе мерсисайдцы набрали 88 очков в Премьер-лиге в нынешнем сезоне, что стало новым клубным рекордом. Прежнее достижение составляло 86 очков, которые «Ливерпуль» набрал в сезоне-2008/09.
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